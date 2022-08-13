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Брондбю
Рандерс
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
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Последние матчи
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Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс

Брондбю - Рандерс: обзор матча 25 августа 2024

Брондбю
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Рандерс
72' М. Дивкович
82' М. Квистгарден
34' N. Campbell
88' Д. Хег
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брондбю - Рандерс
Матч завершен
88'
ГОЛ! 2:2! Даниэль Хег
Пас отдал Николас Дир
Желтая карточка
Даниэль Васс
87'
Замена
Охи Омойджуанфо ️️️️➡️️ Юито Сузуки
87'
Замена
Расмус Лауритсен ️️️️➡️️ Фредерик Алвес
87'
84'
Замена
Laurits Pedersen ️️️️➡️️ Андре Ремер
ГОЛ! 2:1! Матиас Квистгарден
Пас отдал Николай Валлис
82'
79'
Желтая карточка
Сабил Хансен
ГОЛ! 1:1! Марко Дивкович
Пас отдал Noah Nartey
72'
71'
Замена
Сабил Хансен ️️️️➡️️ Mike Themsen
64'
Замена
Стефен Одей ️️️️➡️️ Norman Campbell
Замена
Марко Дивкович ️️️️➡️️ Себастьян Серас Себулонсен
59'
Замена
Николай Валлис ️️️️➡️️ Филип Бундгор
59'
49'
Желтая карточка
Джон Бьоркенгрен
34'
ГОЛ! 0:1! Norman Campbell
Пас отдал Симен Нордли
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
37
Clement Bischoff
ЦП
10
Даниэль Васс
(К) ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
9
Симен Нордли
ЛВ
19
Tammer Bany
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Рандерс
29
Оливер Занден
ЛЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
16
Laurits Pedersen
ЦП
20
Abdul Sulemana
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенц
31
Клайбер
4
Расмуссен
32
Алвес
2
Себулонсен
37
10
Васс
35
11
Бундгор
28
Сузуки
36
Квистгарден
4-1-2-1-3
27
Ольсен
4
Даммерс
3
Хег
44
Дир
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
30
9
Нордли
10
1
19
32
Алвес
5
Лауритсен
5
Лауритсен
32
Алвес
11
Бундгор
7
Валлис
7
Валлис
11
Бундгор
28
Сузуки
9
Омойджуанфо
9
Омойджуанфо
28
Сузуки
2
Себулонсен
24
Дивкович
24
Дивкович
2
Себулонсен
30
24
Хансен
24
Хансен
30
28
Ремер
16
16
28
Ремер
10
90
Одей
90
Одей
10
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
29
Оливер Занден
ЛЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
29
Оливер Занден
ЛЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
715
359
Сейвы
3
7
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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