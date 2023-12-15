Нордшелланд

Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций