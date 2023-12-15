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Нордшелланд
Копенгаген
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0
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2
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2
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0
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0
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0
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3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
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0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Копенгаген
2 : 0
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Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген

Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 25 августа 2024

Нордшелланд
25.08.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Матч завершен
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Копенгаген
3' S. Walle Egeli
5' М. Ингвартсен
30' Б. Нигрен
54' О. Стейнн Оскарссон
78' В. Классон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
Матч завершен
Замена
Milan Iloski ️️️️➡️️ Конрад Хардер
90' +3
Замена
Лукас Хегсберг ️️️️➡️️ Петер Анкерсен
90' +1
Замена
Эрик Марксен ️️️️➡️️ Бенжамин Нигрен
84'
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
84'
Замена
Адамо Нагало ️️️️➡️️ Киан Хансен
84'
Желтая карточка
Маркус Ингвартсен
83'
82'
Замена
Мунаше Гарананга ️️️️➡️️ Габриэл Перейра
78'
ГОЛ! 3:2! Виктор Классон
72'
Замена
Виктор Классон ️️️️➡️️ Денис Вавро
69'
Желтая карточка
Денис Вавро
54'
ГОЛ! 3:1! Орри Стейнн Оскарссон
Пас отдал Мохамед Эльюнусси
46'
Замена
Лукас Лерагер ️️️️➡️️ Магнус Маттссон
46'
Замена
Расмус Фалк-Йенсен ️️️️➡️️ Гиорги Гочолеишвили
ГОЛ! 3:0! Бенжамин Нигрен
Пас отдал Конрад Хардер
30'
ГОЛ! 2:0! Маркус Ингвартсен
Пас отдал Sindre Walle Egeli
5'
ГОЛ! 1:0! Sindre Walle Egeli
Пас отдал Петер Анкерсен
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Марио Доржель
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
2
Кевин Дикс
(К) ПЗ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
12
Рокко Асконе
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
45
Amin Chiakha
ЦФ
16
Robert
ЦФ
4-2-1-3
13
Хансен
5
Свенссон
19
Хей
4
Хансен
2
Анкерсен
21
Сертдемир
8
Доржель
10
Нигрен
14
19
Хардер
7
Ингвартсен
3-2-3-2
1
Тротт
22
Гочолеишвили
5
Перейра
18
Вавро
2
Дикс
15
Лопес
30
Ахури
10
Эльюнусси
8
Маттссон
9
Оскарссон
17
Фрохольдт
10
Нигрен
15
Марксен
15
Марксен
10
Нигрен
4
Хансен
39
Нагало
39
Нагало
4
Хансен
2
Анкерсен
24
Хегсберг
24
Хегсберг
2
Анкерсен
14
11
Хансен
11
Хансен
14
19
Хардер
32
32
19
Хардер
5
Перейра
4
Гарананга
4
Гарананга
5
Перейра
8
Маттссон
12
Лерагер
12
Лерагер
8
Маттссон
18
Вавро
7
Классон
7
Классон
18
Вавро
22
Гочолеишвили
33
Фалк-Йенсен
33
Фалк-Йенсен
22
Гочолеишвили
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
38
William Lykke
ВР
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
12
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
45
Amin Chiakha
ЦФ
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
12
Рокко Асконе
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
45
Amin Chiakha
ЦФ
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
1
1
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
634
479
Сейвы
6
3
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
15
13
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Дания. Суперлига
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Текущие
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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