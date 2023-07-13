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Ольборг
Орхус
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
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Ольборг
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
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Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус

Ольборг - Орхус: обзор матча 23 августа 2024

Ольборг
23.08.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
0 : 4
Матч завершен
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Орхус
16' М. Эмиль Мадсен
20' Д. Линкс
38' П. Мортенсен
85' П. Мортенсен (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ольборг - Орхус
Матч завершен
89'
Замена
Richmond Gyamfi ️️️️➡️️ Патрик Мортенсен
89'
Замена
Luka Callø ️️️️➡️️ Николай Поульсен
85'
ГОЛ с пенальти! 0:4! Патрик Мортенсен
Желтая карточка
Andres Jasson
84'
Замена
Mads Bomholt ️️️️➡️️ Andres Jasson
84'
82'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Мадс Эмиль Мадсен
82'
Замена
Tobias Bach ️️️️➡️️ Тобиас Бек
79'
Желтая карточка
Николай Поульсен
Желтая карточка
Oumar Diakhite
78'
72'
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Джифт Линкс
Замена
Kelvin John ️️️️➡️️ Джон Айредейл
46'
Замена
Никлас Хелениус ️️️️➡️️ Mylian Jimenez
46'
Замена
Оливер Росс ️️️️➡️️ Kasper Davidsen
46'
Замена
Nóel Atli Arnórsson ️️️️➡️️ Ларс Крамер
46'
38'
ГОЛ! 0:3! Патрик Мортенсен
20'
ГОЛ! 0:2! Джифт Линкс
16'
ГОЛ! 0:1! Мадс Эмиль Мадсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
8
Melker Widell
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
16
Kasper Davidsen
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
19
Джон Айредейл
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
7
Jubril Adedeji
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
27
Kelvin John
ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
4-3-3
1
Мюллер
3
Отоа
2
4
Крамер
20
Йоргенсен
8
6
16
11
19
Айредейл
17
4-3-2-1
1
Хансен
3
Дальсгаард
2
Беймо
5
Тингагер
19
Кал
8
Андерсон
6
Поульсен
7
Мадсен
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
4
Крамер
24
24
4
Крамер
17
21
21
17
19
Айредейл
27
27
19
Айредейл
16
10
Росс
10
Росс
16
6
9
Хелениус
9
Хелениус
6
6
Поульсен
33
33
6
Поульсен
11
Линкс
26
Андерсен
26
Андерсен
11
Линкс
7
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
7
Мадсен
31
Бек
23
23
31
Бек
9
Мортенсен
18
18
9
Мортенсен
Остались в запасе
Ольборг
Орхус
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
7
Jubril Adedeji
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
22
Леопольд Вальстедт
ВР
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
7
Jubril Adedeji
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ольборг - Орхус
2
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
361
397
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Aalborg Portland Park, Aalborg
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
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- : -
06.10.2024
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