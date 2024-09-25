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Мидтьюлланд
Сендерийск
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
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Мидтьюлланд
Сендерийск
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск

Мидтьюлланд - Сендерийск: обзор матча 24 августа 2024

Мидтьюлланд
24.08.2024, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Матч завершен
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Сендерийск
15' А. Букса
56' Э. Чилуфья
76' А. Габриэль
4' Л. Камили
33' M. Agger
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - Сендерийск
Матч завершен
Замена
Ола Брюнхильдсен ️️️️➡️️ Адам Букса
83'
83'
Замена
M. Ladefoged ️️️️➡️️ Кристалл Мани Ингасон
ГОЛ! 3:2! Адам Габриэль
76'
Замена
Джоэл Андерссон ️️️️➡️️ Жуниньо
71'
Желтая карточка
Жуниньо
70'
Замена
Франкулину ️️️️➡️️ Эдвард Чилуфья
69'
69'
Замена
Тобиас Клюснер ️️️️➡️️ Mads Agger
69'
Замена
Tobias Sommer ️️️️➡️️ R. Vinderslev
ГОЛ! 2:2! Эдвард Чилуфья
Пас отдал Адам Габриэль
56'
Замена
Арал Симсир ️️️️➡️️ Pedro Bravo
46'
Замена
Эмилиано Мартинес ️️️️➡️️ Денил Кастильо
46'
45' +3
Желтая карточка
Андреас Оггесен
35'
Желтая карточка
Даниэль Лео Гретарссон
33'
ГОЛ! 1:2! Mads Agger
Пас отдал Андреас Оггесен
23'
Желтая карточка
Dalton Wilkins
ГОЛ! 1:1! Адам Букса
15'
4'
ГОЛ! 0:1! Лирим Камили
Пас отдал Lukas Björklund
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Maxime Soulas
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
6
R. Vinderslev
(К) ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
8
Lukas Björklund
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
25
Mads Agger
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
7
Франкулину
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Сендерийск
34
Jens Krogh
ВР
18
Ivan Nikolov
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
19
M. Ladefoged
ЦФ
26
Tobias Sommer
ЦФ
9
Ivan Djantou
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Олафссон
3
73
Жуниньо
22
Серенсен
21
Кастильо
24
Серенсен
19
13
Габриэль
11
Осорио
14
Чилуфья
18
Букса
3-4-1-2
16
Буск Йенсен
12
13
4
Гретарссон
22
Оггесен
7
Эмини
8
6
15
Камили
10
Ингасон
25
73
Жуниньо
6
Андерссон
6
Андерссон
73
Жуниньо
21
Кастильо
5
Мартинес
5
Мартинес
21
Кастильо
19
58
Симсир
58
Симсир
19
18
Букса
27
Брюнхильдсен
27
Брюнхильдсен
18
Букса
14
Чилуфья
7
Франкулину
7
Франкулину
14
Чилуфья
25
20
Клюснер
20
Клюснер
25
10
Ингасон
19
19
10
Ингасон
6
26
26
6
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Сендерийск
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Ousmane Diao
ЦЗ
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
34
Jens Krogh
ВР
18
Ivan Nikolov
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Ousmane Diao
ЦЗ
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Остались в запасе
34
Jens Krogh
ВР
18
Ivan Nikolov
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Мидтьюлланд - Сендерийск
1
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
14
Офсайды
4
3
Количество передач
331
377
Сейвы
3
7
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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