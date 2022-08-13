Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ольборг
Брондбю
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ольборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Ольборг - Брондбю: обзор матча 18 августа 2024

Ольборг
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Брондбю
33' М. Квистгарден
36' Ф. Бундгор
56' Ф. Бундгор
90' М. Греве
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ольборг - Брондбю
Матч завершен
90'
ГОЛ! 0:4! Матиас Греве
Пас отдал Марко Дивкович
Замена
Amar Diagne ️️️️➡️️ Melker Widell
86'
85'
Замена
Оскар Швартау ️️️️➡️️ Юито Сузуки
84'
Замена
Йосип Радошевич ️️️️➡️️ Noah Nartey
80'
Замена
Охи Омойджуанфо ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
Замена
Mads Bomholt ️️️️➡️️ Оливер Росс
72'
69'
Замена
Марко Дивкович ️️️️➡️️ Филип Бундгор
Замена
Nóel Atli Arnórsson ️️️️➡️️ Каспер Йоргенсен
60'
Замена
Никлас Хелениус ️️️️➡️️ Mylian Jimenez
60'
56'
ГОЛ! 0:3! Филип Бундгор
53'
Желтая карточка
Филип Бундгор
Замена
Джон Айредейл ️️️️➡️️ Kasper Davidsen
46'
36'
ГОЛ! 0:2! Филип Бундгор
Пас отдал Шон Клайбер
33'
ГОЛ! 0:1! Матиас Квистгарден
Желтая карточка
Kasper Davidsen
22'
Желтая карточка
Mylian Jimenez
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Ларс Крамер
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
8
Melker Widell
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
16
Kasper Davidsen
ЦП
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К) ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
19
Джон Айредейл
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Kelvin John
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-3-3
1
Мюллер
4
Крамер
2
3
Отоа
20
Йоргенсен
8
6
16
17
10
Росс
11
4-3-2-1
1
Пенц
2
Себулонсен
32
Алвес
4
Расмуссен
31
Клайбер
10
Васс
37
35
28
Сузуки
11
Бундгор
36
Квистгарден
20
Йоргенсен
24
24
20
Йоргенсен
10
Росс
21
21
10
Росс
16
19
Айредейл
19
Айредейл
16
6
9
Хелениус
9
Хелениус
6
8
37
37
8
35
22
Радошевич
22
Радошевич
35
11
Бундгор
24
Дивкович
24
Дивкович
11
Бундгор
36
Квистгарден
9
Омойджуанфо
9
Омойджуанфо
36
Квистгарден
28
Сузуки
29
Швартау
29
Швартау
28
Сузуки
Остались в запасе
Ольборг
Брондбю
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
27
Kelvin John
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
27
Kelvin John
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Ольборг - Брондбю
2
1
Всего ударов по воротам
11
25
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
14
Офсайды
1
1
Количество передач
325
652
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Aalborg Portland Park, Aalborg
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
Орхус
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+