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Копенгаген
Виборг
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Последние матчи
Все
Копенгаген
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг

Копенгаген - Виборг: обзор матча 18 августа 2024

Копенгаген
18.08.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Виборг
83' О. Стейнн Оскарссон
58' Я. Вестер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Виборг
Матч завершен
Желтая карточка
Элиас Ахури
89'
ГОЛ! 1:1! Орри Стейнн Оскарссон
Пас отдал Мохамед Эльюнусси
83'
Желтая карточка
Гиорги Гочолеишвили
80'
Замена
Мунаше Гарананга ️️️️➡️️ Кевин Дикс
72'
67'
Замена
Ибраим Саид ️️️️➡️️ Исак Йенсен
67'
Замена
Джейми Якобс ️️️️➡️️ Якоб Вестер
67'
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
Замена
Гиорги Гочолеишвили ️️️️➡️️ Биргер Мелинг
63'
Замена
Расмус Фалк-Йенсен ️️️️➡️️ Магнус Маттссон
63'
58'
ГОЛ! 0:1! Якоб Вестер
Замена
Орри Стейнн Оскарссон ️️️️➡️️ Amin Chiakha
46'
43'
Желтая карточка
Ренато Жуниор
15'
Замена
Стипе Радич ️️️️➡️️ Жан Залетел
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
12
Лукас Лерагер
(К) ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
7
Сержинью
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
38
Oliver Højer
ЦП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Robert
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
10
Джейми Якобс
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Тротт
24
Мелинг
5
Перейра
18
Вавро
2
Дикс
36
Клем
12
Лерагер
8
Маттссон
17
Фрохольдт
30
Ахури
45
3-1-3-2-1
16
Хедвалль
24
Аньембе
5
Залетел
4
Бюрги
13
Греннинг
18
Мбом
28
Вестергор
37
Вестер
10
Йенсен
7
Сержинью
11
Жуниор
2
Дикс
4
Гарананга
4
Гарананга
2
Дикс
24
Мелинг
22
Гочолеишвили
22
Гочолеишвили
24
Мелинг
45
9
Оскарссон
9
Оскарссон
45
8
Маттссон
33
Фалк-Йенсен
33
Фалк-Йенсен
8
Маттссон
5
Залетел
55
Радич
55
Радич
5
Залетел
37
Вестер
10
Якобс
10
Якобс
37
Вестер
10
Йенсен
8
Саид
8
Саид
10
Йенсен
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
Остались в запасе
Копенгаген
Виборг
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Robert
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Копенгаген - Виборг
2
1
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
5
Нарушения
11
5
Офсайды
1
0
Количество передач
560
398
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Паркен
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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