Силькеборг

Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»