Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Силькеборг
Нордшелланд
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Силькеборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Силькеборг - Нордшелланд: обзор матча 18 августа 2024

Силькеборг
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нордшелланд
33' О. Сонне
35' Ю. Бакиз
71' Т. Адамсен (П)
74' Т. Адамсен
31' Б. Нигрен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Силькеборг - Нордшелланд
Матч завершен
88'
Замена
Levy Nene ️️️️➡️️ Бенжамин Нигрен
Замена
Julius Nielsen ️️️️➡️️ Юнес Бакиз
88'
Замена
Оскар Боесен ️️️️➡️️ Mads Freundlich
79'
Замена
Йенс-Мартин Гаммельбю ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
79'
77'
Замена
Лукас Хегсберг ️️️️➡️️ Марио Доржель
ГОЛ! 4:1! Тонни Адамсен
Пас отдал Юнес Бакиз
74'
ГОЛ с пенальти! 3:1! Тонни Адамсен
71'
Замена
Рамазан Оразов ️️️️➡️️ Йеппе Андерсен
65'
63'
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Маркус Ингвартсен
63'
Замена
Milan Iloski ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
59'
Желтая карточка
Киан Хансен
46'
Замена
Зидан Сертдемир ️️️️➡️️ Justin Janssen
ГОЛ! 2:1! Юнес Бакиз
Пас отдал Mads Freundlich
35'
ГОЛ! 1:1! Оливер Сонне
Пас отдал Андреас Поульсен
33'
31'
ГОЛ! 0:1! Бенжамин Нигрен
Пас отдал Конрад Хардер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
33
Mads Freundlich
ЦП
16
Марк Бринк
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Марио Доржель
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
8
Андреас Пюндт
ЦП
35
Sebastian Biller
ЦФ
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
12
Рокко Асконе
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ларсен
3
Эстрем
2
Поульсен
4
Ганшаш
5
Сонне
8
Андерсен
33
16
Бринк
20
10
Бакиз
23
Адамсен
4-2-1-3
13
Хансен
19
Хей
4
Хансен
2
Анкерсен
5
Свенссон
8
Доржель
18
10
Нигрен
7
Ингвартсен
19
Хардер
14
2
Поульсен
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
2
Поульсен
33
41
Боесен
41
Боесен
33
10
Бакиз
36
36
10
Бакиз
8
Андерсен
7
Оразов
7
Оразов
8
Андерсен
8
Доржель
24
Хегсберг
24
Хегсберг
8
Доржель
18
21
Сертдемир
21
Сертдемир
18
7
Ингвартсен
11
Хансен
11
Хансен
7
Ингвартсен
14
32
32
14
10
Нигрен
17
17
10
Нигрен
Остались в запасе
Силькеборг
Нордшелланд
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
35
Sebastian Biller
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
12
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
35
Sebastian Biller
ЦФ
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
12
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Нордшелланд
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
6
13
Офсайды
2
1
Количество передач
526
703
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
Орхус
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+