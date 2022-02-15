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Люнгбю
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
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Люнгбю
Мидтьюлланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд

Люнгбю - Мидтьюлланд: обзор матча 16 августа 2024

Люнгбю
16.08.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Мидтьюлланд
73' L. Sandgrav
64' Франкулину
90+7' А. Симсир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люнгбю - Мидтьюлланд
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 1:2! Арал Симсир
Желтая карточка
Каспер Винтер
90'
84'
Замена
Альхаджи Камара ️️️️➡️️ Ола Брюнхильдсен
Замена
Марсель Ремер ️️️️➡️️ Фредерик Гиткьяер
80'
Замена
Густав Фрауло ️️️️➡️️ Jonathan Amon
80'
ГОЛ! 1:1! Lauge Sandgrav
Пас отдал Магнус Йенсен
73'
Замена
Вилли Кумадо ️️️️➡️️ Tobias Storm
71'
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Саэвар Атли Магнуссон
71'
64'
ГОЛ! 0:1! Франкулину
Пас отдал Адам Габриэль
61'
Замена
Мадс Серенсен ️️️️➡️️ Эдвард Чилуфья
61'
Замена
Оливер Серенсен ️️️️➡️️ Денил Кастильо
25'
Желтая карточка
Эмилиано Мартинес
21'
Замена
Джоэл Андерссон ️️️️➡️️ Кристиан Серенсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
13
Каспер Винтер
ЦП
24
Tobias Storm
ЦП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
(К) ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
(К) ОП
21
Денил Кастильо
ОП
13
Адам Габриэль
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
30
Марсель Ремер
ЦП
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
9
Малик Абубакари
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
24
Оливер Серенсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
3-3-4
32
23
Грегор
3
Хамалайнен
12
Йенсен
5
Финнссон
24
13
Винтер
14
21
Магнуссон
26
Гиткьяер
17
3-2-1-3-1
16
Олафссон
73
Жуниньо
4
15
Серенсен
5
Мартинес
21
Кастильо
13
Габриэль
14
Чилуфья
58
Симсир
27
Брюнхильдсен
7
Франкулину
24
7
Кумадо
7
Кумадо
24
17
19
Фрауло
19
Фрауло
17
26
Гиткьяер
30
Ремер
30
Ремер
26
Гиткьяер
21
Магнуссон
9
Абубакари
9
Абубакари
21
Магнуссон
14
Чилуфья
22
Серенсен
22
Серенсен
14
Чилуфья
15
Серенсен
6
Андерссон
6
Андерссон
15
Серенсен
21
Кастильо
24
Серенсен
24
Серенсен
21
Кастильо
27
Брюнхильдсен
45
Камара
45
Камара
27
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Люнгбю
Мидтьюлланд
1
Давид Йенсен
ВР
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Люнгбю - Мидтьюлланд
1
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Количество передач
349
524
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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