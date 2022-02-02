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Виборг
Ольборг
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Виборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
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2 : 0
23.09.2024
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Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
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Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
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Ольборг
2 : 1
13.09.2024
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1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Виборг - Ольборг: обзор матча 12 августа 2024

Виборг
12.08.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Матч завершен
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Ольборг
14' И. Йенсен
45+8' Я. Вестер
35' О. Росс
39' A. Jasson
56' M. Jørgensen
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виборг - Ольборг
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Andres Jasson
79'
Замена
Никлас Хелениус ️️️️➡️️ Оливер Росс
77'
Желтая карточка
Marc Nielsen
Замена
Ибраим Саид ️️️️➡️️ Якоб Вестер
73'
67'
Замена
Mads Bomholt ️️️️➡️️ Kasper Davidsen
59'
Замена
Kelvin John ️️️️➡️️ Джон Айредейл
59'
Замена
Marc Nielsen ️️️️➡️️ Nóel Atli Arnórsson
56'
ГОЛ! 2:3! Mathias Jørgensen
Замена
Софус Бергер ️️️️➡️️ Магнус Вестергор
53'
Желтая карточка
Магнус Вестергор
47'
46'
Замена
Melker Widell ️️️️➡️️ Mylian Jimenez
Замена
Жан Мануэль Мбом ️️️️➡️️ Йеппе Греннинг
46'
ГОЛ! 2:2! Якоб Вестер
Пас отдал Магнус Вестергор
45' +8
Желтая карточка
Йеппе Греннинг
41'
39'
ГОЛ! 1:2! Andres Jasson
35'
ГОЛ! 1:1! Оливер Росс
Пас отдал Mathias Jørgensen
17'
Желтая карточка
Mylian Jimenez
ГОЛ! 1:0! Исак Йенсен
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
37
Якоб Вестер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
10
Исак Йенсен
ЛВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Mylian Jimenez
ЦП
16
Kasper Davidsen
ЦП
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
19
Джон Айредейл
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
31
Carl Christensen
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
40
Bertil Grønkjær
ВР
35
Eugene Amankwah
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
8
Melker Widell
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
30
4
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
37
Вестер
28
Вестергор
10
Йенсен
7
Сержинью
14
Эмента
4-2-4
1
Мюллер
4
Крамер
24
3
Отоа
2
6
16
10
Росс
17
19
Айредейл
11
13
Греннинг
18
Мбом
18
Мбом
13
Греннинг
28
Вестергор
21
Бергер
21
Бергер
28
Вестергор
37
Вестер
8
Саид
8
Саид
37
Вестер
24
5
5
24
16
21
21
16
6
8
8
6
19
Айредейл
27
27
19
Айредейл
10
Росс
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Росс
Остались в запасе
Виборг
Ольборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
31
Carl Christensen
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Rody de Boer
ВР
40
Bertil Grønkjær
ВР
35
Eugene Amankwah
ЦЗ
37
Amar Diagne
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
31
Carl Christensen
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
40
Bertil Grønkjær
ВР
35
Eugene Amankwah
ЦЗ
37
Amar Diagne
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Виборг - Ольборг
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
398
398
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
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Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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