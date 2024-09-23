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Сендерийск
Копенгаген
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Сендерийск
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген

Сендерийск - Копенгаген: обзор матча 11 августа 2024

Сендерийск
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Копенгаген
17' О. Стейнн Оскарссон
86' М. Эльюнусси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сендерийск - Копенгаген
Матч завершен
90'
Замена
Oliver Højer ️️️️➡️️ Мохамед Эльюнусси
89'
Замена
Amin Chiakha ️️️️➡️️ Орри Стейнн Оскарссон
86'
ГОЛ! 0:2! Мохамед Эльюнусси
Замена
José Gallegos ️️️️➡️️ Lukas Björklund
77'
77'
Замена
Магнус Маттссон ️️️️➡️️ Гиорги Гочолеишвили
65'
Замена
Вильям Клем ️️️️➡️️ Расмус Фалк-Йенсен
65'
Замена
Элиас Ахури ️️️️➡️️ Джордан Ларссон
Замена
Якоб Буск Йенсен ️️️️➡️️ Nikolai Flø
39'
Замена
Mads Agger ️️️️➡️️ Кристалл Мани Ингасон
39'
17'
ГОЛ! 0:1! Орри Стейнн Оскарссон
Пас отдал Расмус Фалк-Йенсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
21
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
(К) ЦП
8
Lukas Björklund
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
26
Tobias Sommer
ЦФ
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
(К) ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
17
José Gallegos
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
25
Mads Agger
ЦФ
14
Soren Andreasen
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
16
Robert
ЦФ
2-5-4
21
Баркарсон
12
8
18
7
Эмини
22
Оггесен
6
26
10
Ингасон
1
9
4-1-2-3
1
Тротт
22
Гочолеишвили
18
Вавро
4
Гарананга
24
Мелинг
12
Лерагер
10
Эльюнусси
17
Фрохольдт
11
Ларссон
9
Оскарссон
33
Фалк-Йенсен
1
16
Буск Йенсен
16
Буск Йенсен
1
8
17
17
8
10
Ингасон
25
25
10
Ингасон
33
Фалк-Йенсен
36
Клем
36
Клем
33
Фалк-Йенсен
10
Эльюнусси
38
38
10
Эльюнусси
22
Гочолеишвили
8
Маттссон
8
Маттссон
22
Гочолеишвили
11
Ларссон
30
Ахури
30
Ахури
11
Ларссон
9
Оскарссон
45
45
9
Оскарссон
Остались в запасе
Сендерийск
Копенгаген
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
14
Soren Andreasen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
12
Thomas Jørgensen
ЦП
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
14
Soren Andreasen
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
12
Thomas Jørgensen
ЦП
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Сендерийск - Копенгаген
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
5
Офсайды
1
8
Количество передач
468
489
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Sydbank Park, Haderslev
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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