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Брондбю
Орхус
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
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Брондбю
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
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Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус

Брондбю - Орхус: обзор матча 11 августа 2024

Брондбю
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Орхус
71' П. Мортенсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брондбю - Орхус
Матч завершен
Желтая карточка
Якоб Расмуссен
90' +6
89'
Замена
Luka Callø ️️️️➡️️ Мадс Эмиль Мадсен
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Йосип Радошевич
83'
Замена
Оскар Швартау ️️️️➡️️ Юито Сузуки
83'
78'
Замена
Tobias Bach ️️️️➡️️ Николай Поульсен
78'
Замена
Йонас Йенсен-Аббью ️️️️➡️️ Эрик Кал
71'
ГОЛ! 0:1! Патрик Мортенсен
Пас отдал Микаэл Андерсон
Замена
Даниэль Васс ️️️️➡️️ Матиас Греве
61'
61'
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Феликс Беймо
61'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Джифт Линкс
Замена
Матиас Квистгарден ️️️️➡️️ Филип Бундгор
46'
Желтая карточка
Шон Клайбер
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
37
Clement Bischoff
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
22
Йосип Радошевич
(К) ЦП
17
Матиас Греве
АП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
23
Tobias Bach
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
4-3-3
1
Пенц
31
Клайбер
5
Лауритсен
4
Расмуссен
2
Себулонсен
37
35
22
Радошевич
11
Бундгор
28
Сузуки
17
Греве
4-3-2-1
1
Хансен
3
Дальсгаард
2
Беймо
5
Тингагер
19
Кал
8
Андерсон
7
Мадсен
6
Поульсен
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
17
Греве
10
Васс
10
Васс
17
Греве
22
Радошевич
33
Йебоа
33
Йебоа
22
Радошевич
11
Бундгор
36
Квистгарден
36
Квистгарден
11
Бундгор
28
Сузуки
29
Швартау
29
Швартау
28
Сузуки
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
40
Йенсен-Аббью
19
Кал
7
Мадсен
33
33
7
Мадсен
2
Беймо
26
Андерсен
26
Андерсен
2
Беймо
6
Поульсен
23
23
6
Поульсен
11
Линкс
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Линкс
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
502
485
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
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Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Дания. Суперлига
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Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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