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Нордшелланд
Люнгбю
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
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Последние матчи
Все
Нордшелланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд

Нордшелланд - Люнгбю: обзор матча 11 августа 2024

Нордшелланд
11.08.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Люнгбю
15' S. Walle Egeli
34' J. Amon
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нордшелланд - Люнгбю
Матч завершен
Замена
Milan Iloski ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
87'
79'
Замена
Густав Фрауло ️️️️➡️️ Lauge Sandgrav
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Зидан Сертдемир
79'
69'
Замена
Вилли Кумадо ️️️️➡️️ Брайан Хамалайнен
69'
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Jonathan Amon
Замена
Оливер Вилладсен ️️️️➡️️ Марио Доржель
46'
42'
Желтая карточка
Фредерик Гиткьяер
Замена
Бенжамин Нигрен ️️️️➡️️ Маркус Ингвартсен
40'
34'
ГОЛ! 1:1! Jonathan Amon
Пас отдал Каспер Винтер
Желтая карточка
Лукас Хей
22'
ГОЛ! 1:0! Sindre Walle Egeli
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Марио Доржель
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
13
Каспер Винтер
ЦП
24
Tobias Storm
ЦП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
(К) ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
22
Peter Langhoff
ЦП
9
Малик Абубакари
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
3-2-2-3
13
Хансен
4
Хансен
6
Тверсков
2
Анкерсен
5
Свенссон
19
Хей
8
Доржель
21
Сертдемир
19
Хардер
14
7
Ингвартсен
3-3-4
32
23
Грегор
3
Хамалайнен
12
Йенсен
13
Винтер
24
5
Финнссон
21
Магнуссон
26
Гиткьяер
17
14
8
Доржель
2
Вилладсен
2
Вилладсен
8
Доржель
7
Ингвартсен
10
Нигрен
10
Нигрен
7
Ингвартсен
21
Сертдемир
11
Хансен
11
Хансен
21
Сертдемир
14
32
32
14
3
Хамалайнен
7
Кумадо
7
Кумадо
3
Хамалайнен
14
19
Фрауло
19
Фрауло
14
17
9
Абубакари
9
Абубакари
17
Остались в запасе
Нордшелланд
Люнгбю
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Давид Йенсен
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Люнгбю
1
1
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
693
285
Сейвы
2
10
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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