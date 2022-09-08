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Рандерс
Силькеборг
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Рандерс - Силькеборг: обзор матча 11 августа 2024

Рандерс
11.08.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Силькеборг
52' Р. Оразов
66' Ю. Бакиз
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рандерс - Силькеборг
Матч завершен
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
86'
Замена
Хуго Андерссон ️️️️➡️️ Стефен Одей
86'
84'
Желтая карточка
Каллум Маккоуэтт
81'
Замена
Робин Эстрем ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
80'
Замена
Каллум Маккоуэтт ️️️️➡️️ Юнес Бакиз
Замена
Эрнест Агиири ️️️️➡️️ Мадс Энггор
78'
Замена
Noah Shamoun ️️️️➡️️ Norman Campbell
77'
73'
Замена
Julius Nielsen ️️️️➡️️ Тонни Адамсен
66'
ГОЛ! 0:2! Юнес Бакиз
Пас отдал Йенс-Мартин Гаммельбю
64'
Замена
Йеппе Андерсен ️️️️➡️️ Оскар Боесен
64'
Замена
Mads Freundlich ️️️️➡️️ Андреас Пюндт
52'
ГОЛ! 0:1! Рамазан Оразов
Пас отдал Mads Larsen
27'
Желтая карточка
Педру Ганшаш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
30
Mike Themsen
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Мадс Энггор
ЦП
9
Симен Нордли
ЛВ
1
Paul Izzo
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
25
Pontus Rödin
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
29
Оливер Занден
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
18
Noah Shamoun
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Силькеборг
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
33
Mads Freundlich
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
4-3-1-3
44
Дир
4
Даммерс
3
Хег
27
Ольсен
30
6
Бьоркенгрен
10
Энггор
9
Нордли
90
Одей
10
1
4-4-1-1
1
Ларсен
19
Гаммельбю
25
2
Поульсен
4
Ганшаш
41
Боесен
20
7
Оразов
8
Пюндт
10
Бакиз
23
Адамсен
90
Одей
5
Андерссон
5
Андерссон
90
Одей
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
10
18
18
10
10
Энггор
21
Агиири
21
Агиири
10
Энггор
2
Поульсен
3
Эстрем
3
Эстрем
2
Поульсен
41
Боесен
8
Андерсен
8
Андерсен
41
Боесен
8
Пюндт
33
33
8
Пюндт
23
Адамсен
36
36
23
Адамсен
10
Бакиз
17
Маккоуэтт
17
Маккоуэтт
10
Бакиз
Остались в запасе
Рандерс
Силькеборг
29
Оливер Занден
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
29
Оливер Занден
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Силькеборг
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
0
Нарушения
7
11
Офсайды
1
0
Количество передач
572
478
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simon Duerlund Rasmussen, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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