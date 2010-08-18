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Мидтьюлланд
Вайле
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
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Последние матчи
Все
Мидтьюлланд
Вайле
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле

Мидтьюлланд - Вайле: обзор матча 09 августа 2024

Мидтьюлланд
09.08.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Вайле
39' О. Серенсен
58' О. Брюнхильдсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - Вайле
Матч завершен
Замена
Альхаджи Камара ️️️️➡️️ Ола Брюнхильдсен
88'
81'
Замена
Андерс Якобсен ️️️️➡️️ Luka Hujber
75'
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
Замена
Эмилиано Мартинес ️️️️➡️️ Кристоффер Аскильдсен
72'
Замена
Адам Габриэль ️️️️➡️️ Джоэл Андерссон
63'
Замена
Франкулину ️️️️➡️️ Эдвард Чилуфья
63'
62'
Замена
Муса Джувара ️️️️➡️️ Стефан Велков
62'
Замена
Масаки Мурата ️️️️➡️️ Lundrim Hetemi
ГОЛ! 2:0! Ола Брюнхильдсен
Пас отдал Арал Симсир
58'
ГОЛ! 1:0! Оливер Серенсен
Пас отдал Эдвард Чилуфья
39'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
24
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Вайле
1
Игор Векич
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
9
Герман Онугха
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
5
Эмилиано Мартинес
ОП
13
Адам Габриэль
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
8
Tobias Lauritsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
11
Муса Джувара
ЛВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-1-2-3
16
Олафссон
15
Серенсен
4
6
Андерссон
22
Серенсен
28
Ремер
17
Аскильдсен
24
Серенсен
27
Брюнхильдсен
58
Симсир
14
Чилуфья
4-3-3
1
Векич
13
Велков
4
14
ван Брюгген
38
Чолина
5
Барри
17
25
37
34
9
Онугха
17
Аскильдсен
5
Мартинес
5
Мартинес
17
Аскильдсен
6
Андерссон
13
Габриэль
13
Габриэль
6
Андерссон
14
Чилуфья
7
Франкулину
7
Франкулину
14
Чилуфья
27
Брюнхильдсен
45
Камара
45
Камара
27
Брюнхильдсен
34
71
Мурата
71
Мурата
34
25
18
Якобсен
18
Якобсен
25
13
Велков
11
Джувара
11
Джувара
13
Велков
17
7
Нгбакото
7
Нгбакото
17
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Вайле
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Вайле
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Угловые удары
14
4
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
405
459
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог (Силькеборг)
Стадион:
МКХ Арена
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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