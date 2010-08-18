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Вайле
Нордшелланд
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
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2 : 1
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Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
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Вайле
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Вайле
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5 : 1
19.08.2024
Вайле
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Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
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Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Вайле - Нордшелланд: обзор матча 05 августа 2024

Вайле
05.08.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Нордшелланд
61' О. Антман
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вайле - Нордшелланд
Матч завершен
Желтая карточка
Хамза Барри
90' +1
88'
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Оливер Антман
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ Стефан Велков
86'
Замена
Андерс Якобсен ️️️️➡️️ Давид Чолина
86'
72'
Замена
Sindre Walle Egeli ️️️️➡️️ Конрад Хардер
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ Marius Elvius
70'
Замена
Масаки Мурата ️️️️➡️️ Lundrim Hetemi
70'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
70'
69'
Желтая карточка
Маркус Ингвартсен
66'
Замена
Оливер Вилладсен ️️️️➡️️ Марио Доржель
66'
Замена
Бенжамин Нигрен ️️️️➡️️ Зидан Сертдемир
61'
ГОЛ! 0:1! Оливер Антман
Пас отдал Марио Доржель
11'
Желтая карточка
Оливер Антман
7'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Игор Векич
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
8
Марио Доржель
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
19
Оливер Антман
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
8
Tobias Lauritsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Нордшелланд
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
32
Milan Iloski
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Векич
13
Велков
14
ван Брюгген
59
38
Чолина
4
5
Барри
17
11
Джувара
9
Онугха
34
3-2-2-3
13
Хансен
2
Анкерсен
19
Хей
4
Хансен
6
Тверсков
5
Свенссон
8
Доржель
21
Сертдемир
7
Ингвартсен
19
Хардер
19
Антман
34
71
Мурата
71
Мурата
34
38
Чолина
18
Якобсен
18
Якобсен
38
Чолина
13
Велков
7
Нгбакото
7
Нгбакото
13
Велков
17
10
Киркегор
10
Киркегор
17
59
37
37
59
8
Доржель
2
Вилладсен
2
Вилладсен
8
Доржель
19
Антман
11
Хансен
11
Хансен
19
Антман
21
Сертдемир
10
Нигрен
10
Нигрен
21
Сертдемир
19
Хардер
14
14
19
Хардер
Остались в запасе
Вайле
Нордшелланд
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
Остались в запасе
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Вайле - Нордшелланд
1
3
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
8
Офсайды
3
2
Количество передач
369
685
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Дания. Суперлига
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- : -
29.09.2024
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Дания. Суперлига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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