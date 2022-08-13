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Люнгбю
Брондбю
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
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Последние матчи
Все
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Люнгбю - Брондбю: обзор матча 04 августа 2024

Люнгбю
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Матч завершен
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Брондбю
6' М. Квистгарден
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люнгбю - Брондбю
Матч завершен
Замена
Вилли Кумадо ️️️️➡️️ Tobias Storm
90'
Замена
Николай Фредериксен ️️️️➡️️ Фредерик Гиткьяер
90'
78'
Замена
Матиас Греве ️️️️➡️️ Noah Nartey
78'
Замена
Йосип Радошевич ️️️️➡️️ Даниэль Васс
77'
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Филип Бундгор
56'
Желтая карточка
Оскар Швартау
Замена
Паскаль Грегор ️️️️➡️️ Лукас Лиссенс
52'
Желтая карточка
Каспер Винтер
48'
Замена
Магнус Йенсен ️️️️➡️️ Андреас Бьелланд
46'
41'
Замена
Фредерик Алвес ️️️️➡️️ Jordi Vanlerberghe
23'
Замена
Оскар Швартау ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
6'
ГОЛ! 0:1! Матиас Квистгарден
Пас отдал Даниэль Васс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
5
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
13
Каспер Винтер
ЦП
24
Tobias Storm
ЦП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
(К) ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
35
Noah Nartey
ЦП
10
Даниэль Васс
(К) ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
27
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
2-3-4
5
Лиссенс
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
5
Финнссон
24
13
Винтер
14
21
Магнуссон
26
Гиткьяер
17
4-3-2-1
1
Пенц
2
Себулонсен
4
Расмуссен
5
Лауритсен
30
35
10
Васс
37
28
Сузуки
11
Бундгор
36
Квистгарден
5
Лиссенс
23
Грегор
23
Грегор
5
Лиссенс
6
Бьелланд
12
Йенсен
12
Йенсен
6
Бьелланд
24
7
Кумадо
7
Кумадо
24
26
Гиткьяер
22
Фредериксен
22
Фредериксен
26
Гиткьяер
30
32
Алвес
32
Алвес
30
10
Васс
22
Радошевич
22
Радошевич
10
Васс
35
17
Греве
17
Греве
35
11
Бундгор
33
Йебоа
33
Йебоа
11
Бундгор
36
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
36
Квистгарден
Остались в запасе
Люнгбю
Брондбю
1
Давид Йенсен
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Люнгбю - Брондбю
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
1
Количество передач
514
485
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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