Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
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Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
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«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты