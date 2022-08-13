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«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

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Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании

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Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»