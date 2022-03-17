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Копенгаген
Рандерс
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
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Последние матчи
Все
Копенгаген
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс

Копенгаген - Рандерс: обзор матча 04 августа 2024

Копенгаген
04.08.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рандерс
64' М. Эльюнусси
10' Ф. Лауэнборг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Рандерс
Матч завершен
80'
Замена
Хуго Андерссон ️️️️➡️️ Мадс Энггор
80'
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
Замена
Виктор Классон ️️️️➡️️ Томас Делэни
75'
Замена
Денис Вавро ️️️️➡️️ Кевин Дикс
68'
ГОЛ! 1:1! Мохамед Эльюнусси
Пас отдал Томас Делэни
64'
Замена
Элиас Ахури ️️️️➡️️ Джордан Ларссон
62'
60'
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Стефен Одей
Замена
Кристиан Серенсен ️️️️➡️️ Биргер Мелинг
46'
31'
Желтая карточка
Вессел Даммерс
Желтая карточка
Кевин Дикс
27'
27'
Красная карточка
Флориан Данхо
21'
Замена
Сабил Хансен ️️️️➡️️ Фредерик Лауэнборг
10'
ГОЛ! 0:1! Фредерик Лауэнборг
Пас отдал Флориан Данхо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
(К) ЦФ
13
Rodrigo Huescas
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Мадс Энггор
ЦП
9
Симен Нордли
ЛВ
1
Paul Izzo
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
26
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Рандерс
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
30
Mike Themsen
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
7
Mohamed Toure
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
3-1-2-4
1
Тротт
24
Мелинг
4
Гарананга
2
Дикс
27
Делэни
10
Эльюнусси
8
Маттссон
33
Фалк-Йенсен
11
Ларссон
9
Оскарссон
13
4-3-1-3
27
Ольсен
4
Даммерс
3
Хег
44
Дир
14
Лауэнборг
6
Бьоркенгрен
10
Энггор
9
Нордли
26
Данхо
90
Одей
1
24
Мелинг
15
Серенсен
15
Серенсен
24
Мелинг
2
Дикс
18
Вавро
18
Вавро
2
Дикс
27
Делэни
7
Классон
7
Классон
27
Делэни
11
Ларссон
30
Ахури
30
Ахури
11
Ларссон
14
Лауэнборг
24
Хансен
24
Хансен
14
Лауэнборг
10
Энггор
5
Андерссон
5
Андерссон
10
Энггор
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
90
Одей
7
7
90
Одей
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
31
Рунар Рунарссон
ВР
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
45
Amin Chiakha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
30
Mike Themsen
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
45
Amin Chiakha
ЦФ
Остались в запасе
30
Mike Themsen
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
1
1
1
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
13
5
Офсайды
1
1
Количество передач
648
258
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
67
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
12
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
Паркен
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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