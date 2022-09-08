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Силькеборг
Виборг
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Последние матчи
Все
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг

Силькеборг - Виборг: обзор матча 04 августа 2024

Силькеборг
04.08.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Матч завершен
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Виборг
9' А. Пюндт
12' Ю. Бакиз
40' P. Rödin
47' Д. Аньембе
52' Й. Греннинг (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Силькеборг - Виборг
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Магнус Вестергор
Замена
Mads Freundlich ️️️️➡️️ Mads Larsen
87'
Замена
Робин Эстрем ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
78'
78'
Замена
Чарли Хорнеман ️️️️➡️️ Исак Йенсен
Замена
Александер Линд ️️️️➡️️ Тонни Адамсен
63'
Замена
Рамазан Оразов ️️️️➡️️ Юнес Бакиз
63'
61'
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
Желтая карточка
Юнес Бакиз
59'
52'
ГОЛ с пенальти! 3:2! Йеппе Греннинг
47'
ГОЛ! 3:1! Даниэль Аньембе
Замена
️️️️➡️️ Николай Ларсен
46'
46'
Замена
Николас Бюрги ️️️️➡️️ Стипе Радич
ГОЛ! 3:0! Pontus Rödin
Пас отдал Андерс Клинге
40'
Желтая карточка
Тонни Адамсен
35'
ГОЛ! 2:0! Юнес Бакиз
Пас отдал Оливер Сонне
12'
ГОЛ! 1:0! Андреас Пюндт
Пас отдал Андерс Клинге
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
25
Pontus Rödin
ЦЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
8
Андреас Пюндт
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
21
Андерс Клинге
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
37
Якоб Вестер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Силькеборг
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
33
Mads Freundlich
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
45
Александер Линд
ЦФ
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
4
Николас Бюрги
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ларсен
2
Поульсен
4
Ганшаш
25
5
Сонне
8
Андерсен
8
Пюндт
20
21
Клинге
10
Бакиз
23
Адамсен
4-1-3-1-1
1
Лунд
24
Аньембе
55
Радич
5
Залетел
30
13
Греннинг
37
Вестер
28
Вестергор
10
Якобс
10
Йенсен
11
Жуниор
2
Поульсен
3
Эстрем
3
Эстрем
2
Поульсен
20
33
33
20
10
Бакиз
7
Оразов
7
Оразов
10
Бакиз
23
Адамсен
45
Линд
45
Линд
23
Адамсен
55
Радич
4
Бюрги
4
Бюрги
55
Радич
10
Йенсен
17
Хорнеман
17
Хорнеман
10
Йенсен
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
Остались в запасе
Силькеборг
Виборг
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
Остались в запасе
16
Оскар Хедвалль
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Силькеборг - Виборг
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
583
545
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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