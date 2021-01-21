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Мидтьюлланд
Ольборг
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Последние матчи
Все
Мидтьюлланд
Ольборг
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 03 августа 2024

Мидтьюлланд
03.08.2024, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Ольборг
44' А. Букса
77' О. Брюнхильдсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Oumar Diakhite
Желтая карточка
Кристоффер Аскильдсен
89'
81'
Замена
Никлас Хелениус ️️️️➡️️ Nóel Atli Arnórsson
ГОЛ! 2:0! Ола Брюнхильдсен
Пас отдал Франкулину
77'
74'
Замена
Mads Bomholt ️️️️➡️️ Andres Jasson
Замена
Жуниньо ️️️️➡️️ Адам Габриэль
72'
Замена
Кристоффер Аскильдсен ️️️️➡️️ Эмилиано Мартинес
72'
64'
Замена
Оливер Росс ️️️️➡️️ Melker Widell
64'
Замена
Kelvin John ️️️️➡️️ Джон Айредейл
Замена
Ола Брюнхильдсен ️️️️➡️️ Адам Букса
60'
Замена
Андре Ремер ️️️️➡️️ Денил Кастильо
57'
46'
Замена
Kasper Davidsen ️️️️➡️️ Mylian Jimenez
44'
Желтая карточка
Melker Widell
ГОЛ! 1:0! Адам Букса
Пас отдал Оливер Серенсен
44'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
13
Адам Габриэль
ЦП
24
Оливер Серенсен
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
8
Melker Widell
ЦП
19
Джон Айредейл
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
16
Kasper Davidsen
ЦП
21
Mads Bomholt
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Олафссон
6
Андерссон
22
Серенсен
4
5
Мартинес
21
Кастильо
13
Габриэль
24
Серенсен
11
Осорио
7
Франкулину
18
Букса
4-3-3
1
Мюллер
20
Йоргенсен
24
3
Отоа
2
8
Хойхольт
6
8
11
17
19
Айредейл
13
Габриэль
73
Жуниньо
73
Жуниньо
13
Габриэль
21
Кастильо
28
Ремер
28
Ремер
21
Кастильо
5
Мартинес
17
Аскильдсен
17
Аскильдсен
5
Мартинес
18
Букса
27
Брюнхильдсен
27
Брюнхильдсен
18
Букса
6
16
16
6
17
21
21
17
19
Айредейл
27
27
19
Айредейл
8
10
Росс
10
Росс
8
24
9
Хелениус
9
Хелениус
24
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
9
Офсайды
2
2
Количество передач
421
434
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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