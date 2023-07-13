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Орхус
Сендерийск
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
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Орхус
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск

Орхус - Сендерийск: обзор матча 02 августа 2024

Орхус
02.08.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Матч завершен
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Сендерийск
35' П. Мортенсен
45+5' Т. Бек
49' П. Мортенсен
56' М. Эмиль Мадсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Сендерийск
Матч завершен
Замена
Luka Callø ️️️️➡️️ Michael Akoto
88'
83'
Замена
Dalton Wilkins ️️️️➡️️ Андреас Оггесен
81'
Желтая карточка
Андреас Оггесен
75'
Замена
️️️️➡️️ Кристалл Мани Ингасон
Замена
Michael Akoto ️️️️➡️️ Фредерик Брандхоф
72'
Замена
Richmond Gyamfi ️️️️➡️️ Тобиас Бек
72'
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Джифт Линкс
72'
ГОЛ! 4:0! Мадс Эмиль Мадсен
56'
ГОЛ! 3:0! Патрик Мортенсен
Пас отдал Тобиас Бек
49'
ГОЛ! 2:0! Тобиас Бек
Пас отдал Микаэл Андерсон
45' +5
45' +1
Желтая карточка
Lukas Björklund
Замена
Эрик Кал ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
44'
ГОЛ! 1:0! Патрик Мортенсен
35'
Желтая карточка
Фредерик Брандхоф
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
21
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
8
Lukas Björklund
ЦП
6
R. Vinderslev
(К) ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
26
Tobias Sommer
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
14
Soren Andreasen
ЦФ
19
Mikkel Ladefoged
ЦФ
25
Mads Agger
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
40
Йенсен-Аббью
5
Тингагер
3
Дальсгаард
8
Андерсон
7
Мадсен
29
Брандхоф
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
2-5-1-3
12
21
Баркарсон
6
22
Оггесен
31
17
7
Эмини
8
1
10
Ингасон
26
40
Йенсен-Аббью
19
Кал
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
33
33
11
Линкс
26
Андерсен
26
Андерсен
11
Линкс
29
Брандхоф
27
27
29
Брандхоф
31
Бек
18
18
31
Бек
22
Оггесен
13
13
22
Оггесен
Остались в запасе
Орхус
Сендерийск
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
23
Tobias Bach
ЦП
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
14
Soren Andreasen
ЦФ
19
Mikkel Ladefoged
ЦФ
25
Mads Agger
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
23
Tobias Bach
ЦП
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
14
Soren Andreasen
ЦФ
19
Mikkel Ladefoged
ЦФ
25
Mads Agger
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Орхус - Сендерийск
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
17
Офсайды
3
0
Количество передач
557
357
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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