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Брондбю
Вайле
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
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Последние матчи
Все
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле

Брондбю - Вайле: обзор матча 29 июля 2024

Брондбю
29.07.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Вайле
47' М. Квистгарден
52' С. Серас Себулонсен
40' D. Emmanouilidis
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брондбю - Вайле
Матч завершен
81'
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ Муса Джувара
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
74'
67'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ Хамза Барри
66'
Замена
Масаки Мурата ️️️️➡️️ Миико Альборнос
66'
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
Замена
Охи Омойджуанфо ️️️️➡️️ Оскар Швартау
63'
Замена
Матиас Греве ️️️️➡️️ Йосип Радошевич
63'
Желтая карточка
Расмус Лауритсен
54'
ГОЛ! 2:1! Себастьян Серас Себулонсен
Пас отдал Матиас Квистгарден
52'
ГОЛ! 1:1! Матиас Квистгарден
Пас отдал Себастьян Серас Себулонсен
47'
46'
Замена
Давид Чолина ️️️️➡️️ Luka Hujber
Замена
Себастьян Серас Себулонсен ️️️️➡️️ Шон Клайбер
46'
44'
Желтая карточка
Муса Джувара
40'
ГОЛ! 0:1! D. Emmanouilidis
Пас отдал Муса Джувара
34'
Желтая карточка
Хамза Барри
26'
Желтая карточка
Стефан Велков
Пенальти не реализован Юито Сузуки
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
22
Йосип Радошевич
(К) ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Вайле
1
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
(К) ЛАЗ
4
Oliver Provstgaard
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенц
4
Расмуссен
5
Лауритсен
30
31
Клайбер
22
Радошевич
37
35
28
Сузуки
36
Квистгарден
29
Швартау
3-1-3-1-2
1
Векич
4
13
Велков
20
Колингер
3
Альборнос
17
5
Барри
25
11
Джувара
9
Онугха
34
31
Клайбер
2
Себулонсен
2
Себулонсен
31
Клайбер
22
Радошевич
17
Греве
17
Греве
22
Радошевич
29
Швартау
9
Омойджуанфо
9
Омойджуанфо
29
Швартау
36
Квистгарден
33
Йебоа
33
Йебоа
36
Квистгарден
25
38
Чолина
38
Чолина
25
3
Альборнос
71
Мурата
71
Мурата
3
Альборнос
11
Джувара
7
Нгбакото
7
Нгбакото
11
Джувара
5
Барри
10
Киркегор
10
Киркегор
5
Барри
17
37
37
17
Остались в запасе
Брондбю
Вайле
16
Томас Миккельсен
ВР
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Брондбю - Вайле
1
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
13
Офсайды
1
0
Количество передач
452
424
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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