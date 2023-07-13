Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
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Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»