Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Копенгаген
Орхус
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Копенгаген
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус

Копенгаген - Орхус: обзор матча 28 июля 2024

Копенгаген
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Орхус
27' Д. Гонсалвеш (П)
73' О. Стейнн Оскарссон
78' Т. Делэни
13' Т. Бек
32' М. Эмиль Мадсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Орхус
Матч завершен
Замена
Лукас Лерагер ️️️️➡️️ Расмус Фалк-Йенсен
84'
ГОЛ! 3:2! Томас Делэни
78'
75'
Желтая карточка
Феликс Беймо
ГОЛ! 2:2! Орри Стейнн Оскарссон
Пас отдал Кевин Дикс
73'
71'
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Джифт Линкс
71'
Замена
Сигурд Хауген ️️️️➡️️ Патрик Мортенсен
Замена
Томас Делэни ️️️️➡️️ Виктор Классон
61'
Замена
Магнус Маттссон ️️️️➡️️ Диогу Гонсалвеш
54'
46'
Замена
Йонас Йенсен-Аббью ️️️️➡️️ Эрик Кал
32'
ГОЛ! 1:2! Мадс Эмиль Мадсен
ГОЛ с пенальти! 1:1! Диогу Гонсалвеш
27'
13'
ГОЛ! 0:1! Тобиас Бек
Пас отдал Микаэл Андерсон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
10
Диогу Гонсалвеш
ПВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
13
Rodrigo Huescas
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
12
Лукас Лерагер
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
3-3-4
1
Тротт
24
Мелинг
4
Гарананга
2
Дикс
7
Классон
10
Эльюнусси
10
Гонсалвеш
33
Фалк-Йенсен
11
Ларссон
9
Оскарссон
13
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
3
Дальсгаард
5
Тингагер
19
Кал
29
Брандхоф
8
Андерсон
7
Мадсен
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
7
Классон
27
Делэни
27
Делэни
7
Классон
33
Фалк-Йенсен
12
Лерагер
12
Лерагер
33
Фалк-Йенсен
10
Гонсалвеш
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Гонсалвеш
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
40
Йенсен-Аббью
19
Кал
11
Линкс
26
Андерсен
26
Андерсен
11
Линкс
9
Мортенсен
18
Хауген
18
Хауген
9
Мортенсен
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
4
Офсайды
3
2
Количество передач
470
476
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Паркен
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
Орхус
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+