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Ольборг
Силькеборг
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Ольборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Ольборг - Силькеборг: обзор матча 28 июля 2024

Ольборг
28.07.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Силькеборг
18' M. Jørgensen
52' М. Хойхольт
90' О. Сонне
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ольборг - Силькеборг
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Оливер Сонне
90' +4
Красная карточка
Марк Бринк
Желтая карточка
Andres Jasson
90' +1
90'
ГОЛ! 2:1! Оливер Сонне
Пас отдал Марк Бринк
85'
Замена
Йенс-Мартин Гаммельбю ️️️️➡️️ Александер Линд
ГОЛ! 2:0! Мальте Хойхольт
Пас отдал Andres Jasson
52'
46'
Замена
Рамазан Оразов ️️️️➡️️ Андерс Клинге
Замена
Andres Jasson ️️️️➡️️ Оливер Росс
46'
23'
Замена
Mads Larsen ️️️️➡️️ Пелле Маттссон
ГОЛ! 1:0! Mathias Jørgensen
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
8
Melker Widell
ЦП
16
Kasper Davidsen
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Джон Айредейл
ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
21
Андерс Клинге
ЦП
16
Марк Бринк
ЦП
6
Пелле Маттссон
ЦП
45
Александер Линд
ЦФ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Силькеборг
16
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
4-3-3
1
Мюллер
4
Крамер
24
3
Отоа
20
Йоргенсен
8
16
8
Хойхольт
11
10
Росс
19
Айредейл
4-1-3-2
1
Ларсен
3
Эстрем
25
4
Ганшаш
5
Сонне
8
Андерсен
21
Клинге
16
Бринк
6
Маттссон
23
Адамсен
45
Линд
10
Росс
17
17
10
Росс
45
Линд
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
45
Линд
21
Клинге
7
Оразов
7
Оразов
21
Клинге
6
Маттссон
20
20
6
Маттссон
Остались в запасе
Ольборг
Силькеборг
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
16
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
8
Андреас Пюндт
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
14
7
Офсайды
2
0
Количество передач
468
485
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Aalborg Portland Park, Aalborg
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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