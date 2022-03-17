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Рандерс
Виборг
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Последние матчи
Все
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг

Рандерс - Виборг: обзор матча 28 июля 2024

Рандерс
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
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Виборг
27' Ф. Данхо
45+4' N. Campbell
75' M. Toure
39' Й. Греннинг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рандерс - Виборг
Матч завершен
Замена
Mike Themsen ️️️️➡️️ Симен Нордли
90' +1
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
90'
82'
Замена
Софус Бергер ️️️️➡️️ Магнус Вестергор
77'
Желтая карточка
Даниэль Аньембе
ГОЛ! 3:1! Mohamed Toure
75'
Желтая карточка
Оливер Ольсен
63'
Замена
Фредерик Лауэнборг ️️️️➡️️ Стефен Одей
61'
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Флориан Данхо
57'
57'
Замена
Исак Йенсен ️️️️➡️️ Якоб Вестер
50'
Желтая карточка
Йеппе Греннинг
46'
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
ГОЛ! 2:1! Norman Campbell
Пас отдал Симен Нордли
45' +4
39'
ГОЛ! 1:1! Йеппе Греннинг
Пас отдал Стипе Радич
ГОЛ! 1:0! Флориан Данхо
Пас отдал Симен Нордли
27'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Мадс Энггор
ЦП
9
Симен Нордли
ЛВ
10
Norman Campbell
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
26
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
37
Якоб Вестер
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
8
Ибраим Саид
ПВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
4-2-1-4
44
Дир
4
Даммерс
3
Хег
27
Ольсен
6
Бьоркенгрен
10
Энггор
9
Нордли
10
26
Данхо
90
Одей
1
4-1-3-1-1
1
Лунд
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
55
Радич
13
Греннинг
37
Вестер
10
Якобс
28
Вестергор
7
Сержинью
11
Жуниор
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
90
Одей
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
90
Одей
9
Нордли
30
30
9
Нордли
26
Данхо
7
7
26
Данхо
28
Вестергор
21
Бергер
21
Бергер
28
Вестергор
37
Вестер
10
Йенсен
10
Йенсен
37
Вестер
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Остались в запасе
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Рандерс - Виборг
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
330
574
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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