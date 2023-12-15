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Нордшелланд
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
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Последние матчи
Все
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд

Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 27 июля 2024

Нордшелланд
27.07.2024, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Мидтьюлланд
29' К. Хардер
34' К. Хардер
11' О. Серенсен
45' О. Серенсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Матч завершен
87'
Замена
Денил Кастильо ️️️️➡️️ Эмилиано Мартинес
Замена
Sindre Walle Egeli ️️️️➡️️ Оливер Антман
81'
75'
Замена
Вальдемар Андреасен ️️️️➡️️ Арал Симсир
66'
Замена
Ола Брюнхильдсен ️️️️➡️️ Франкулину
66'
Замена
Андре Ремер ️️️️➡️️ Кристоффер Аскильдсен
Замена
Зидан Сертдемир ️️️️➡️️ Марио Доржель
57'
45'
ГОЛ! 2:2! Оливер Серенсен
Пас отдал Эдвард Чилуфья
ГОЛ! 2:1! Конрад Хардер
Пас отдал Оливер Вилладсен
34'
ГОЛ! 1:1! Конрад Хардер
Пас отдал Оливер Антман
29'
11'
ГОЛ! 0:1! Оливер Серенсен
Пас отдал Арал Симсир
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
8
Марио Доржель
ЦП
19
Оливер Антман
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Оливер Серенсен
(К) ЦП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
28
Андре Ремер
ОП
20
Вальдемар Андреасен
АП
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
3-2-1-3
13
Хансен
6
Тверсков
2
Анкерсен
19
Хей
5
Свенссон
2
Вилладсен
8
Доржель
7
Ингвартсен
19
Хардер
19
Антман
3-1-2-2-1
16
Олафссон
73
Жуниньо
6
Андерссон
55
Бак Йенсен
5
Мартинес
24
Серенсен
17
Аскильдсен
14
Чилуфья
58
Симсир
7
Франкулину
8
Доржель
21
Сертдемир
21
Сертдемир
8
Доржель
19
Антман
14
14
19
Антман
5
Мартинес
21
Кастильо
21
Кастильо
5
Мартинес
17
Аскильдсен
28
Ремер
28
Ремер
17
Аскильдсен
58
Симсир
20
Андреасен
20
Андреасен
58
Симсир
7
Франкулину
27
Брюнхильдсен
27
Брюнхильдсен
7
Франкулину
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
11
Дарио Осорио
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
31
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
11
Дарио Осорио
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
66
34
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
10
Офсайды
2
1
Количество передач
722
365
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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