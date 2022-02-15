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Сендерийск
Люнгбю
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
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Сендерийск
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
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Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд

Сендерийск - Люнгбю: обзор матча 26 июля 2024

Сендерийск
26.07.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Люнгбю
14' T. Sommer
20' Ф. Гиткьяер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сендерийск - Люнгбю
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Фредерик Гиткьяер
90'
Замена
Брайан Хамалайнен ️️️️➡️️ Jonathan Amon
81'
Замена
Густав Фрауло ️️️️➡️️ Lauge Sandgrav
61'
Замена
Магнус Йенсен ️️️️➡️️ Андреас Бьелланд
Замена
Андреас Оггесен ️️️️➡️️ Alexander Lyng
61'
Замена
Alexander Lyng ️️️️➡️️ Dalton Wilkins
61'
46'
Замена
Вилли Кумадо ️️️️➡️️ Саэвар Атли Магнуссон
Желтая карточка
Dalton Wilkins
31'
20'
ГОЛ! 1:1! Фредерик Гиткьяер
ГОЛ! 1:0! Tobias Sommer
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
21
Атли Баркарсон
ЛЗ
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
17
José Gallegos
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
6
R. Vinderslev
(К) ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
26
Tobias Sommer
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
5
Лукас Лиссенс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
13
Каспер Винтер
ЦП
24
Tobias Storm
ЦП
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
(К) ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
22
Николай Фредериксен
ЦФ
4-3-3
21
Баркарсон
12
13
4
Гретарссон
17
7
Эмини
6
26
10
Ингасон
1
2-3-4
32
6
Бьелланд
23
Грегор
13
Винтер
24
5
Финнссон
14
17
26
Гиткьяер
21
Магнуссон
13
11
11
13
22
Оггесен
22
Оггесен
6
Бьелланд
12
Йенсен
12
Йенсен
6
Бьелланд
17
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
17
21
Магнуссон
7
Кумадо
7
Кумадо
21
Магнуссон
14
19
Фрауло
19
Фрауло
14
Остались в запасе
Сендерийск
Люнгбю
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
1
Давид Йенсен
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Люнгбю
1
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
9
Офсайды
1
3
Количество передач
456
338
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simon Duerlund Rasmussen, Denmark
Стадион:
Sydbank Park, Haderslev
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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