Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций