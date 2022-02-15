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Люнгбю
Копенгаген
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Люнгбю
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген

Люнгбю - Копенгаген: обзор матча 22 июля 2024

Люнгбю
22.07.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Копенгаген
7' О. Стейнн Оскарссон
30' М. Эльюнусси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люнгбю - Копенгаген
Матч завершен
Замена
Густав Фрауло ️️️️➡️️ Каспер Винтер
90'
Желтая карточка
Вилли Кумадо
89'
Желтая карточка
Каспер Винтер
83'
Замена
Брайан Хамалайнен ️️️️➡️️ Tobias Storm
83'
72'
Замена
Лукас Лерагер ️️️️➡️️ Виктор Классон
71'
Замена
Магнус Маттссон ️️️️➡️️ Диогу Гонсалвеш
71'
Замена
Денис Вавро ️️️️➡️️ Кевин Дикс
Замена
Магнус Йенсен ️️️️➡️️ Андреас Бьелланд
68'
Замена
Вилли Кумадо ️️️️➡️️ Саэвар Атли Магнуссон
68'
57'
Желтая карточка
Джордан Ларссон
30'
ГОЛ! 0:2! Мохамед Эльюнусси
Пас отдал Джордан Ларссон
7'
ГОЛ! 0:1! Орри Стейнн Оскарссон
Пас отдал Rodrigo Huescas
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
5
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
24
Tobias Storm
ЦП
13
Каспер Винтер
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
(К) ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
10
Диогу Гонсалвеш
ПВ
13
Rodrigo Huescas
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
16
Johan Meyer
ЦЗ
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Денис Вавро
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
2-3-4
5
Лиссенс
6
Бьелланд
23
Грегор
5
Финнссон
13
Винтер
24
26
Гиткьяер
21
Магнуссон
17
14
3-3-4
1
Тротт
2
Дикс
4
Гарананга
24
Мелинг
10
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
7
Классон
33
Фалк-Йенсен
11
Ларссон
9
Оскарссон
13
6
Бьелланд
12
Йенсен
12
Йенсен
6
Бьелланд
24
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
24
21
Магнуссон
7
Кумадо
7
Кумадо
21
Магнуссон
13
Винтер
19
Фрауло
19
Фрауло
13
Винтер
2
Дикс
18
Вавро
18
Вавро
2
Дикс
7
Классон
12
Лерагер
12
Лерагер
7
Классон
10
Гонсалвеш
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Гонсалвеш
Остались в запасе
Люнгбю
Копенгаген
1
Давид Йенсен
ВР
16
Johan Meyer
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
16
Johan Meyer
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
22
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Люнгбю - Копенгаген
2
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
5
Количество передач
438
533
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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