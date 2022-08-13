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Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты