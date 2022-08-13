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Виборг
Брондбю
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
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Последние матчи
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Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Виборг - Брондбю: обзор матча 21 июля 2024

Виборг
21.07.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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Брондбю
11' Я. Вестер
33' Я. Вестер
90+6' И. Йенсен
90+2' Э. Йебоа
90+8' Э. Йебоа
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Виборг - Брондбю
Матч завершен
90' +8
ГОЛ! 3:2! Эммануэль Йебоа
ГОЛ! 3:1! Исак Йенсен
Пас отдал Жан Мануэль Мбом
90' +6
90' +2
ГОЛ! 2:1! Эммануэль Йебоа
84'
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Филип Бундгор
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
84'
Замена
Жан Мануэль Мбом ️️️️➡️️ Магнус Вестергор
75'
75'
Замена
Йосип Радошевич ️️️️➡️️ Даниэль Васс
75'
Замена
Кевин Тшиемб ️️️️➡️️ Расмус Лауритсен
61'
Замена
Охи Омойджуанфо ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
Замена
Исак Йенсен ️️️️➡️️ Якоб Вестер
52'
Желтая карточка
Джейми Якобс
37'
ГОЛ! 2:0! Якоб Вестер
33'
ГОЛ! 1:0! Якоб Вестер
Пас отдал Ренато Жуниор
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К) ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
22
Йосип Радошевич
ЦП
27
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
23
Бундгор
55
Радич
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
28
Вестергор
10
Якобс
37
Вестер
7
Сержинью
11
Жуниор
4-3-2-1
1
Пенц
31
Клайбер
30
4
Расмуссен
5
Лауритсен
10
Васс
35
37
28
Сузуки
11
Бундгор
36
Квистгарден
28
Вестергор
18
Мбом
18
Мбом
28
Вестергор
37
Вестер
10
Йенсен
10
Йенсен
37
Вестер
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
5
Лауритсен
18
Тшиемб
18
Тшиемб
5
Лауритсен
10
Васс
22
Радошевич
22
Радошевич
10
Васс
36
Квистгарден
9
Омойджуанфо
9
Омойджуанфо
36
Квистгарден
11
Бундгор
33
Йебоа
33
Йебоа
11
Бундгор
Остались в запасе
Виборг
Брондбю
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
16
Томас Миккельсен
ВР
15
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
15
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Виборг - Брондбю
1
Всего ударов по воротам
8
26
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
4
Офсайды
1
0
Количество передач
366
665
Сейвы
8
2
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
18
Удары из-за пределов штрафной
0
8
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Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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