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Нордшелланд
Ольборг
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Последние матчи
Все
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Нордшелланд - Ольборг: обзор матча 19 июля 2024

Нордшелланд
19.07.2024, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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Ольборг
18' М. Ингвартсен
19' П. Анкерсен
88' М. Хансен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нордшелланд - Ольборг
Матч завершен
Желтая карточка
Sindre Walle Egeli
90' +4
ГОЛ! 3:0! Мадс Хансен
Пас отдал Зидан Сертдемир
88'
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Конрад Хардер
74'
Замена
Зидан Сертдемир ️️️️➡️️ Марио Доржель
74'
66'
Замена
Andres Jasson ️️️️➡️️ Мальте Хойхольт
Замена
Sindre Walle Egeli ️️️️➡️️ Оливер Антман
66'
46'
Замена
Kelvin John ️️️️➡️️ Джон Айредейл
ГОЛ! 2:0! Петер Анкерсен
19'
ГОЛ! 1:0! Маркус Ингвартсен
Пас отдал Оливер Вилладсен
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
8
Марио Доржель
ЦП
19
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Джон Айредейл
ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Нордшелланд
31
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
32
Milan Iloski
ЦФ
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
27
Kelvin John
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
3-2-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
4
Хансен
6
Тверсков
5
Свенссон
2
Вилладсен
8
Доржель
19
Антман
7
Ингвартсен
19
Хардер
3-1-3
1
Мюллер
20
Йоргенсен
4
Крамер
3
Отоа
8
Хойхольт
11
10
Росс
19
Айредейл
8
Доржель
21
Сертдемир
21
Сертдемир
8
Доржель
19
Хардер
11
Хансен
11
Хансен
19
Хардер
19
Антман
14
14
19
Антман
19
Айредейл
27
27
19
Айредейл
8
Хойхольт
17
17
8
Хойхольт
Остались в запасе
Нордшелланд
Ольборг
31
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
22
Rody de Boer
ВР
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
31
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
32
Milan Iloski
ЦФ
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Нордшелланд - Ольборг
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
612
608
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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