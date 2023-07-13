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Орхус
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
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Последние матчи
Все
Орхус
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд

Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 19 июля 2024

Орхус
19.07.2024, пятница, 19:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Мидтьюлланд
8' Т. Бек
47' А. Букса
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
Матч завершен
Желтая карточка
Хенрик Дальсгаард
90' +9
Желтая карточка
Якоб Андерсен
89'
Замена
Michael Akoto ️️️️➡️️ Микаэл Андерсон
87'
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Феликс Беймо
87'
81'
Замена
Эдвард Чилуфья ️️️️➡️️ Арал Симсир
Замена
Эрик Кал ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
77'
Замена
Сигурд Хауген ️️️️➡️️ Тобиас Бек
77'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Джифт Линкс
72'
68'
Замена
Виктор Бак Йенсен ️️️️➡️️ Паулиньо
56'
Замена
Кристоффер Аскильдсен ️️️️➡️️ Денил Кастильо
47'
ГОЛ! 1:1! Адам Букса
Пас отдал Арал Симсир
46'
Замена
Андре Ремер ️️️️➡️️ Ола Брюнхильдсен
Пенальти не реализован Патрик Мортенсен
41'
Желтая карточка
Микаэл Андерсон
35'
ГОЛ! 1:0! Тобиас Бек
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
7
Франкулину
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
23
Tobias Bach
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
27
Michael Akoto
ЦП
23
Янни Серра
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
11
Дарио Осорио
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
40
Йенсен-Аббью
5
Тингагер
3
Дальсгаард
6
Поульсен
8
Андерсон
7
Мадсен
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
3-1-1-2-2
16
Олафссон
29
Паулиньо
22
Серенсен
6
Андерссон
21
Кастильо
24
Серенсен
27
Брюнхильдсен
58
Симсир
18
Букса
7
Франкулину
40
Йенсен-Аббью
19
Кал
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
2
Беймо
26
Андерсен
26
Андерсен
2
Беймо
11
Линкс
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Линкс
8
Андерсон
27
27
8
Андерсон
31
Бек
18
Хауген
18
Хауген
31
Бек
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
27
Брюнхильдсен
28
Ремер
28
Ремер
27
Брюнхильдсен
21
Кастильо
17
Аскильдсен
17
Аскильдсен
21
Кастильо
58
Симсир
14
Чилуфья
14
Чилуфья
58
Симсир
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
22
Леопольд Вальстедт
ВР
23
Tobias Bach
ЦП
23
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Йонас Лоссль
ВР
73
Жуниньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
23
Tobias Bach
ЦП
23
Янни Серра
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
73
Жуниньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
20
11
Офсайды
0
1
Количество передач
364
390
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог (Силькеборг)
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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