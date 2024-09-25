Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ТНС
Ференцварош
«Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:44
0
Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»
7 сентября, 10:23
1
«Локомотив» объявил о трансфере Севикяна
6 сентября, 21:03
1
Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»
4 сентября, 08:41
4
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
16 августа, 08:20
0
«Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:44
0
Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»
7 сентября, 10:23
1
«Локомотив» объявил о трансфере Севикяна
6 сентября, 21:03
1
Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»
4 сентября, 08:41
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
ТНС
Ференцварош
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
25.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
МТК
1 : 3
20.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
01.09.2024
Ньиредьхаза
Лига Европы, 4 раунд
Борац
1 : 1
29.08.2024
Ференцварош
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис
Лига конференций, 4 раунд
Паневежис
0 : 3
22.08.2024
ТНС
Лига Европы, 3 раунд
ТНС
0 : 0
13.08.2024
Петрокуб
Лига Европы, 3 раунд
Петрокуб
1 : 0
06.08.2024
ТНС
Лига чемпионов, 2 раунд
ТНС
1 : 2
30.07.2024
Ференцварош
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
25.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
МТК
1 : 3
20.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
01.09.2024
Ньиредьхаза
Лига Европы, 4 раунд
Борац
1 : 1
29.08.2024
Ференцварош
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
0 : 0
22.08.2024
Борац

ТНС - Ференцварош: обзор матча 30 июля 2024

ТНС
30.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 5
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ференцварош
90+1' Д. Дэниэлс
43' К. Закариассен
62' Ф. Ромменс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол ТНС - Ференцварош
Матч завершен
ГОЛ! 1:2! Джошуа Дэниэлс
Пас отдал Ben Clark
90' +1
85'
Замена
Балинт Катона ️️️️➡️️ Тосин Кеинде
Замена
Ben Clark ️️️️➡️️ Rory Holden
80'
Замена
Джордан Уильямс ️️️️➡️️ Деклан МакМанус
75'
72'
Замена
Zsombor Gruber ️️️️➡️️ Адама Траоре
72'
Замена
Миенти Абена ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссе
Желтая карточка
Деклан МакМанус
68'
63'
Замена
Мохаммед Абу Фани ️️️️➡️️ Хабиб Майга
63'
Замена
Кади Боржес ️️️️➡️️ Александар Пешич
Замена
Sion Bradley ️️️️➡️️ Райан Броббел
63'
Замена
Josh Pask ️️️️➡️️ Дэнни Дэвис
63'
Замена
Jordan Marshall ️️️️➡️️ Ashley Baker
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Филипп Ромменс
Желтая карточка
Ashley Baker
60'
43'
ГОЛ! 0:1! Кристоффер Закариассен
Пас отдал Адама Траоре
Желтая карточка
Райан Броббел
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
25
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
7
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
10
Дэниэл Рэдмонд
(К) ЦП
8
Райан Броббел
АП
14
Daniel Williams
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
99
Кристиан Рамирес
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
20
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
21
Лео Смит
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
17
Джордан Уильямс
ЛВ
39
Tom Jones
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
4
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Балинт Катона
АП
10
Кади Боржес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
3-1-1-5
25
Робертс
22
Дэвис
6
7
Дэниэлс
10
Рэдмонд
8
Броббел
24
9
МакМанус
18
9
Янг
14
3-1-2-2-2
90
Дибус
34
Густаво
27
Сиссе
99
Рамирес
80
Майга
16
Закариассен
25
Макрецкис
88
Ромменс
24
Кеинде
8
Пешич
20
Траоре
24
3
3
24
8
Броббел
20
20
8
Броббел
9
МакМанус
17
Уильямс
17
Уильямс
9
МакМанус
22
Дэвис
2
2
22
Дэвис
18
19
19
18
27
Сиссе
14
Абена
14
Абена
27
Сиссе
80
Майга
15
Абу Фани
15
Абу Фани
80
Майга
24
Кеинде
88
Катона
88
Катона
24
Кеинде
8
Пешич
10
Боржес
10
Боржес
8
Пешич
20
Траоре
30
30
20
Траоре
Остались в запасе
ТНС
Ференцварош
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
21
Лео Смит
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
4
Матс Кнустер
ЦЗ
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
21
Лео Смит
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
4
Матс Кнустер
ЦЗ
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча ТНС - Ференцварош
3
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
390
581
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Park Hall, Oswestry
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+