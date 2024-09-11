Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Венесуэла – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
Неймар обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки
Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду
Месси повторил рекорд 67-летней давности
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Венесуэла – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
Неймар обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая