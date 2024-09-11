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Канада
Уругвай
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Венесуэла – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
10 сентября, 23:50
0
Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай
8 сентября, 12:35
3
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
7 сентября, 08:16
0
Неймар обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая
4 сентября, 14:14
0
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
14 июля, 05:08
2
Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки
12 июля, 00:12
6
Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду
10 июля, 13:07
1
Месси повторил рекорд 67-летней давности
10 июля, 12:12
0
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Венесуэла – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
10 сентября, 23:50
0
Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай
8 сентября, 12:35
3
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
7 сентября, 08:16
0
Неймар обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая
4 сентября, 14:14
0
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Последние матчи
Все
Канада
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
11.09.2024
Канада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Венесуэла
0 : 0
11.09.2024
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 2
07.09.2024
Канада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Уругвай
0 : 0
07.09.2024
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 1
02.09.2024
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
11.09.2024
Канада
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 2
07.09.2024
Канада
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Канада
2 : 2
14.07.2024
Уругвай
Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина
2 : 0
10.07.2024
Канада
Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла
1 : 1
06.07.2024
Канада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Венесуэла
0 : 0
11.09.2024
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Уругвай
0 : 0
07.09.2024
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 1
02.09.2024
Гватемала
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Канада
2 : 2
14.07.2024
Уругвай
Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай
0 : 1
11.07.2024
Колумбия

Канада - Уругвай: обзор матча 14 июля 2024

Канада
14.07.2024, воскресенье, 03:00
Кубок Америки, Матч за 3-е место
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Матч завершен
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Уругвай
22' И. Коне
80' Д. Дэвид
8' Р. Бентанкур
90+2' Л. Суарес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Канада - Уругвай
Матч завершен
Пенальти не реализован Альфонсо Дэвис
ГОЛ! Луис Суарес
3:4
ГОЛ! Мэтью Шоньер
3:3
ГОЛ! Джорджиан Де Арраскаэта
2:3
Пенальти не реализован Исмаэль Коне
ГОЛ! Родриго Бентанкур
2:2
ГОЛ! Мойзе Бомбито
2:1
ГОЛ! Федерико Вальверде
1:1
ГОЛ! Джонатан Дэвид
1:0
90' +2
ГОЛ! 2:2! Луис Суарес
Пас отдал Хосе-Мария Хименес
85'
Желтая карточка
Родриго Бентанкур
ГОЛ! 2:1! Джонатан Дэвид
80'
Желтая карточка
Исмаэль Коне
78'
Замена
Тео Бэйр ️️️️➡️️ Джонатан Осорио
77'
Замена
Лайам Миллар ️️️️➡️️ Али Ахмед
77'
Замена
Джонатан Дэвид ️️️️➡️️ Тани Олувасейи
67'
Замена
Дерек Корнелиус ️️️️➡️️ Люк Де Фужероля
67'
66'
Замена
Лукас Оласа ️️️️➡️️ Матиас Винья
Желтая карточка
Тани Олувасейи
63'
Замена
Альфонсо Дэвис ️️️️➡️️ Алистер Джонстон
62'
61'
Замена
Брайан Родригес ️️️️➡️️ Факундо Пельистри
61'
Замена
Кристиан Оливера ️️️️➡️️ Максимилиано Араухо
46'
Замена
Луис Суарес ️️️️➡️️ Дарвин Нуньес
46'
Замена
Джорджиан Де Арраскаэта ️️️️➡️️ Мануэль Угарте
26'
Желтая карточка
Матиас Винья
ГОЛ! 1:1! Исмаэль Коне
Пас отдал Мойзе Бомбито
22'
8'
ГОЛ! 0:1! Родриго Бентанкур
Пас отдал Себастьян Касерес
Желтая карточка
Люк Де Фужероля
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
(К) ПЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
3
Люк Де Фужероля
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К) ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Канада
18
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
7
Стефен Эустакиу
ОП
23
Лайам Миллар
ЛВ
11
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Тео Бэйр
ЦФ
Уругвай
23
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
7
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Брайан Окампо
ЛВ
10
Брайан Родригес
ПВ
17
Кристиан Оливера
ПВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-4-1-1
1
Сент-Клер
2
Джонстон
22
Ларея
15
Бомбито
3
Де Фужероля
21
Осорио
8
Шоньер
20
Ахмед
8
Коне
14
Шаффельбург
12
Олувасейи
3-1-3-2-1
1
Рочет
3
Касерес
2
Хименес
17
Винья
5
Угарте
6
Бентанкур
15
Вальверде
8
Нандес
11
Пельистри
20
Араухо
19
Нуньес
2
Джонстон
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Джонстон
3
Де Фужероля
13
Корнелиус
13
Корнелиус
3
Де Фужероля
20
Ахмед
23
Миллар
23
Миллар
20
Ахмед
12
Олувасейи
10
Дэвид
10
Дэвид
12
Олувасейи
21
Осорио
11
Бэйр
11
Бэйр
21
Осорио
17
Винья
6
Оласа
6
Оласа
17
Винья
5
Угарте
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
5
Угарте
11
Пельистри
10
Родригес
10
Родригес
11
Пельистри
20
Араухо
17
Оливера
17
Оливера
20
Араухо
19
Нуньес
9
Суарес
9
Суарес
19
Нуньес
Остались в запасе
Канада
Уругвай
18
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
7
Стефен Эустакиу
ОП
11
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
23
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
7
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
18
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
7
Стефен Эустакиу
ОП
11
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
7
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Канада - Уругвай
3
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
17
Офсайды
1
1
Количество передач
326
313
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.54
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Информация о матче
Главный судья:
Alexis Herrera, Venezuela
Стадион:
Bank of America Stadium, Charlotte, NC
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