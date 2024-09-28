«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
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Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
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«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб