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Плимут Аргайл
Лутон Таун
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
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20 мая, 09:57
0
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19 мая, 11:50
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
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Плимут Аргайл
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун

Плимут Аргайл - Лутон Таун: обзор матча 27 сентября 2024

Плимут Аргайл
27.09.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Лутон Таун
8' Р. Аль-Хадж
69' И. Сиссоко
90+3' И. Сиссоко
71' В. Мозес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Плимут Аргайл - Лутон Таун
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Ибрахим Сиссоко
Пас отдал Мухамед Тижани
90' +3
87'
Желтая карточка
Рис Бурк
87'
Желтая карточка
Джордан Кларк
83'
Желтая карточка
Ройлль Уолтерс
Замена
Мухамед Тижани ️️️️➡️️ Райан Харди
79'
76'
Замена
Джо Тэйлор ️️️️➡️️ Зак Нельсон
75'
Замена
Кали Вудроу ️️️️➡️️ Элайджа Адебайо
71'
ГОЛ! 2:1! Виктор Мозес
Пас отдал Альфи Даути
Замена
Jordan Houghton ️️️️➡️️ Дарко Гьяби
71'
ГОЛ! 2:0! Ибрахим Сиссоко
Пас отдал Дарко Гьяби
69'
58'
Замена
Виктор Мозес ️️️️➡️️ Мадс Юэл Андерсен
Замена
Ибрахим Сиссоко ️️️️➡️️ Майкл Обафеми
58'
Замена
Адам Форшоу ️️️️➡️️ Рами Аль-Хадж
58'
Замена
Brendon Galloway ️️️️➡️️ Бали Мамба
46'
46'
Замена
Джейкоб Браун ️️️️➡️️ Тахит Чон
42'
Замена
Мадс Юэл Андерсен ️️️️➡️️ Теден Менжи
Желтая карточка
Адам Рэнделл
36'
15'
Желтая карточка
Элайджа Адебайо
ГОЛ! 1:0! Рами Аль-Хадж
Пас отдал Райан Харди
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
18
Дарко Гьяби
ЦП
28
Рами Аль-Хадж
АП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
10
Морган Уиттакер
ПВ
9
Райан Харди
ЦФ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
17
Lewis Gibson
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
8
Том Краусс
ЦП
37
Зак Нельсон
ЦП
45
Альфи Даути
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
(К) ПВ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Плимут Аргайл
25
Марко Мароши
ВР
4
Jordan Houghton
ЦП
27
Адам Форшоу
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
15
Мустафа Бунду
ПВ
22
Brendon Galloway
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
7
Виктор Мозес
ПП
19
Джейкоб Браун
ЦФ
20
Liam Walsh
ЦФ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
2-1-2-2-3
31
Гримшоу
6
2
Мамба
20
Рэнделл
18
Гьяби
8
Эдвардс
28
Аль-Хадж
10
Уиттакер
17
14
Обафеми
9
Харди
4-2-3-1
24
Камински
2
Уолтерс
15
Менжи
6
МакГиннес
16
Бурк
8
Краусс
37
Нельсон
18
Кларк
14
Чон
45
Даути
11
Адебайо
18
Гьяби
4
4
18
Гьяби
28
Аль-Хадж
27
Форшоу
27
Форшоу
28
Аль-Хадж
14
Обафеми
7
Сиссоко
7
Сиссоко
14
Обафеми
2
Мамба
22
22
2
Мамба
9
Харди
26
Тижани
26
Тижани
9
Харди
15
Менжи
5
Андерсен
5
Андерсен
15
Менжи
Андерсен
7
Мозес
7
Мозес
Андерсен
14
Чон
19
Браун
19
Браун
14
Чон
11
Адебайо
10
Вудроу
10
Вудроу
11
Адебайо
37
Нельсон
25
Тэйлор
25
Тэйлор
37
Нельсон
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Лутон Таун
25
Марко Мароши
ВР
11
Каллум Райт
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Джеймс Ши
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
20
Liam Walsh
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Марко Мароши
ВР
11
Каллум Райт
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
20
Liam Walsh
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Плимут Аргайл - Лутон Таун
1
4
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
15
Нарушения
4
13
Офсайды
0
2
Количество передач
451
338
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
13
15
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.13
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
John Busby, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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