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Осер
Брест
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
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Последние матчи
Все
Осер
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен

Осер - Брест: обзор матча 27 сентября 2024

Осер
27.09.2024, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Матч завершен
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Брест
26' Э. Овусу
37' Хубал (П)
59' Х. Траоре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Осер - Брест
Матч завершен
Замена
Тео Пелленар ️️️️➡️️ Хубал
85'
Замена
Поль Джоли ️️️️➡️️ Ки-Яна Хувер
80'
Замена
Гаэтан Перрен ️️️️➡️️ Хамед Траоре
80'
Замена
Тео Бэйр ️️️️➡️️ Адо Онаиву
80'
79'
Замена
Жонас Мартен ️️️️➡️️ Людовик Ажорк
73'
Замена
Ибрахим Салах ️️️️➡️️ Ромен дель Кастильо
Замена
Джидеон Менса ️️️️➡️️ Клеман Акпа
66'
62'
Замена
Камори Думбия ️️️️➡️️ Эдимилсон Фернандес
61'
Замена
Уго Маньетти ️️️️➡️️ Ромен Февр
61'
Замена
Мама Бальде ️️️️➡️️ Абдалла Сима
ГОЛ! 3:0! Хамед Траоре
Пас отдал Элиша Овусу
59'
Желтая карточка
Синали Дьоманде
53'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Хубал
37'
ГОЛ! 1:0! Элиша Овусу
Пас отдал Синали Дьоманде
26'
Желтая карточка
Клеман Акпа
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
4
Хубал
(К) ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
27
Кевен Дануа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
17
Абдалла Сима
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
97
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Жонас Мартен
ЦП
9
Камори Думбия
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Мама Бальде
ПВ
26
Матиас Лаж
ПВ
3-3-1-1-2
16
Леон
3
Ошо
4
Хубал
20
Дьоманде
92
Акпа
42
Овусу
23
Хувер
27
Дануа
25
Траоре
17
Синайоко
45
Онаиву
3-2-1-3-1
40
Бизот
44
Кулибали
5
Шардонне
6
Фернандес
7
Лала
23
Амави
45
Камара
21
Февр
10
дель Кастильо
17
Сима
19
Ажорк
92
Акпа
14
Менса
14
Менса
92
Акпа
23
Хувер
26
Джоли
26
Джоли
23
Хувер
45
Онаиву
9
Бэйр
9
Бэйр
45
Онаиву
4
Хубал
5
Пелленар
5
Пелленар
4
Хубал
25
Траоре
10
Перрен
10
Перрен
25
Траоре
21
Февр
8
Маньетти
8
Маньетти
21
Февр
19
Ажорк
28
Мартен
28
Мартен
19
Ажорк
6
Фернандес
9
Думбия
9
Думбия
6
Фернандес
10
дель Кастильо
34
Салах
34
Салах
10
дель Кастильо
17
Сима
14
Бальде
14
Бальде
17
Сима
Остались в запасе
Осер
Брест
40
Тео Де Персен
ВР
97
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
19
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
30
Грегуар Кудер
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
19
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Осер - Брест
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
295
504
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Stade de l'Abbe-Deschamps, Auxerre
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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