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Марсель
Ницца
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0
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0
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28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
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17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»
17 сентября, 13:45
3
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
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20 сентября, 23:49
2
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Последние матчи
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Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца

Марсель - Ницца: обзор матча 14 сентября 2024

Марсель
14.09.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ницца
40' Н. Мопе
53' Л. Энрике
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Марсель - Ницца
Матч завершен
Замена
Бамо Мейте ️️️️➡️️ Мэйсон Гринвуд
90' +2
Желтая карточка
Джон Роу
90' +1
87'
Замена
Софьян Диоп ️️️️➡️️ Танги Н'Домбеле
Замена
Улиссес Гарсия ️️️️➡️️ Луис Энрике
82'
79'
Замена
Том Луше ️️️️➡️️ Пабло Росарио
78'
Желтая карточка
Али Абди
Вторая желтая
Дерек Корнелиус
74'
Замена
Поль Лирола ️️️️➡️️ Валентин Ронье
73'
Замена
Джон Роу ️️️️➡️️ Нил Мопе
72'
Замена
Исмаэль Коне ️️️️➡️️ Амин Арит
72'
69'
Замена
Юссуфа Мукоко ️️️️➡️️ Жереми Бога
69'
Замена
Бадредин Буанани ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
69'
Замена
Али Абди ️️️️➡️️ Данте
Желтая карточка
Валентин Ронье
64'
Желтая карточка
Дерек Корнелиус
63'
ГОЛ! 2:0! Луис Энрике
Пас отдал Амин Арит
53'
ГОЛ! 1:0! Нил Мопе
40'
Желтая карточка
Лилиан Брассье
18'
13'
Желтая карточка
Данте
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
20
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валентин Ронье
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
8
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Пабло Росарио
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
12
Jeffrey De Lange
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
51
Исмаэль Коне
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
17
Джон Роу
ЛВ
9
Элье Ваи
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
20
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
19
Бадредин Буанани
ПВ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
45
Victor Orakpo
ЦФ
3-3-3-1
1
Рульи
20
Брассье
5
Корнелиус
62
Мурильо
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
21
Ронье
44
Энрике
11
Арит
10
Гринвуд
8
Мопе
3-3-1-1-2
1
Булка
4
Данте
5
Абдельмонем
55
Ндайшими
92
Клосс
8
Росарио
26
Бар
22
Н'Домбеле
7
Бога
25
Чо
29
Гессан
44
Энрике
6
Гарсия
6
Гарсия
44
Энрике
21
Ронье
29
Лирола
29
Лирола
21
Ронье
10
Гринвуд
18
Мейте
18
Мейте
10
Гринвуд
11
Арит
51
Коне
51
Коне
11
Арит
8
Мопе
17
Роу
17
Роу
8
Мопе
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
8
Росарио
20
Луше
20
Луше
8
Росарио
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Диоп
22
Н'Домбеле
25
Чо
19
Буанани
19
Буанани
25
Чо
7
Бога
15
Мукоко
15
Мукоко
7
Бога
Остались в запасе
Марсель
Ницца
12
Jeffrey De Lange
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
7
Валентин Карбони
АП
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
45
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
12
Jeffrey De Lange
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
7
Валентин Карбони
АП
9
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
45
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Марсель - Ницца
4
1
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
18
4
Офсайды
1
5
Количество передач
498
384
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.62
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Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо (Шатне-Малабри)
Стадион:
Велодром
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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