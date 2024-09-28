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Осер
Монако
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
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Последние матчи
Все
Осер
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс

Осер - Монако: обзор матча 14 сентября 2024

Осер
14.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Монако
8' Т. Керер
25' Вандерсон
89' Д. Закария
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Осер - Монако
Матч завершен
90' +9
Замена
Уилфрид Синго ️️️️➡️️ Ламин Камара
89'
ГОЛ! 0:3! Денис Закария
88'
Замена
Джордан Тезе ️️️️➡️️ Вандерсон
Замена
Ассане Диуссе ️️️️➡️️ Лассине Синайоко
85'
Замена
Aristide Zossou ️️️️➡️️ Поль Джоли
85'
83'
Замена
Сунгуту Магасса ️️️️➡️️ Магнес Аклиуш
Замена
Адо Онаиву ️️️️➡️️ Элиша Овусу
71'
Замена
Кевен Дануа ️️️️➡️️ Гаэтан Перрен
71'
Замена
Флориан Айе ️️️️➡️️ Райан Равелосон
71'
64'
Замена
Фоларин Балогун ️️️️➡️️ Элисс Бен-Сегир
64'
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Брель Эмболо
64'
Замена
Такуми Минамино ️️️️➡️️ Александр Головин
Желтая карточка
Хубал
45' +1
Желтая карточка
Элиша Овусу
43'
25'
ГОЛ! 0:2! Вандерсон
Пас отдал Денис Закария
Желтая карточка
Габриэль Ошо
14'
8'
ГОЛ! 0:1! Тило Керер
Пас отдал Ламин Камара
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
4
Хубал
(К) ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
97
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
25
Хамед Траоре
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
15
Ламин Камара
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
18
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
88
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-4-1-2
16
Леон
4
Хубал
20
Дьоманде
92
Акпа
3
Ошо
97
Равелосон
42
Овусу
26
Джоли
25
Траоре
10
Перрен
17
Синайоко
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
22
Салису
5
Керер
12
Энрике
6
Закария
15
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
7
Бен-Сегир
36
Эмболо
17
Синайоко
18
Диуссе
18
Диуссе
17
Синайоко
26
Джоли
77
77
26
Джоли
10
Перрен
27
Дануа
27
Дануа
10
Перрен
42
Овусу
45
Онаиву
45
Онаиву
42
Овусу
97
Равелосон
19
Айе
19
Айе
97
Равелосон
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
15
Камара
17
Синго
17
Синго
15
Камара
11
Аклиуш
88
Магасса
88
Магасса
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
36
Эмболо
21
Иленихена
21
Иленихена
36
Эмболо
7
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
7
Бен-Сегир
Остались в запасе
Осер
Монако
40
Тео Де Персен
ВР
11
Eros Maddy
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
11
Eros Maddy
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Осер - Монако
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
3
Количество передач
401
584
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
3.17
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Abdelatif Kherradji, France
Стадион:
Stade de l'Abbe-Deschamps, Auxerre
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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