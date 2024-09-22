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Тулуза
Марсель
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0
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0
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0
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17 сентября, 20:55
1
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
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25 августа, 16:50
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»
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Франция. Лига 1, 5 тур
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2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель

Тулуза - Марсель: обзор матча 31 августа 2024

Тулуза
31.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Марсель
90' Ш. Бабика
16' М. Гринвуд
17' М. Гринвуд
52' Ч. Крессуэлл (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тулуза - Марсель
Матч завершен
ГОЛ! 1:3! Шави Бабика
Пас отдал Джибриль Сидибе
90'
86'
Замена
Валентин Ронье ️️️️➡️️ Жоффри Кондогбиа
86'
Замена
Бамо Мейте ️️️️➡️️ Пьер-Эмиль Хейбьерг
Желтая карточка
Венсан Сьерро
82'
Замена
Никлас Шмидт ️️️️➡️️ Янн Гбоу
76'
Замена
Джошуа Кинг ️️️️➡️️ Арон Доннум
76'
76'
Замена
Нил Мопе ️️️️➡️️ Элье Ваи
Желтая карточка
Шави Бабика
73'
73'
Желтая карточка
Лилиан Брассье
66'
Замена
Валентин Карбони ️️️️➡️️ Амин Арит
66'
Замена
Джон Роу ️️️️➡️️ Луис Энрике
Замена
Варрен Каманци ️️️️➡️️ Закария Абухляль
63'
Замена
Шави Бабика ️️️️➡️️ Кристиан Кассерес
63'
Замена
Джибриль Сидибе ️️️️➡️️ Чарли Крессуэлл
63'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:3! Чарли Крессуэлл
Желтая карточка
Арон Доннум
49'
Желтая карточка
Кристиан Кассерес
44'
Красная карточка
Франк Магри
27'
17'
ГОЛ! 0:2! Мэйсон Гринвуд
Пас отдал Луис Энрике
16'
ГОЛ! 0:1! Мэйсон Гринвуд
Пас отдал Луис Энрике
10'
Желтая карточка
Пьер-Эмиль Хейбьерг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
8
Венсан Сьерро
(К) ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
20
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тулуза
30
Алекс Домингес
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
33
Dayann Methalie
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
5
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
13
Джошуа Кинг
ЦФ
Марсель
12
Jeffrey De Lange
ВР
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валентин Ронье
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
17
Джон Роу
ЛВ
22
Enzo Sternal
ЦФ
8
Нил Мопе
ЦФ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
4-2-3-1
50
Ресте
17
Суасо
3
МакКензи
4
Крессуэлл
2
Николайсен
23
Кассерес
8
Сьерро
10
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
4-2-3-1
1
Рульи
20
Брассье
62
Мурильо
5
Корнелиус
3
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
10
Гринвуд
11
Арит
44
Энрике
9
Ваи
7
Абухляль
12
Каманци
12
Каманци
7
Абухляль
4
Крессуэлл
19
Сидибе
19
Сидибе
4
Крессуэлл
10
Гбоу
20
Шмидт
20
Шмидт
10
Гбоу
23
Кассерес
80
Бабика
80
Бабика
23
Кассерес
15
Доннум
13
Кинг
13
Кинг
15
Доннум
23
Хейбьерг
18
Мейте
18
Мейте
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
21
Ронье
21
Ронье
19
Кондогбиа
11
Арит
7
Карбони
7
Карбони
11
Арит
44
Энрике
17
Роу
17
Роу
44
Энрике
9
Ваи
8
Мопе
8
Мопе
9
Ваи
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
30
Алекс Домингес
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
33
Dayann Methalie
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
12
Jeffrey De Lange
ВР
29
Поль Лирола
ПЗ
22
Enzo Sternal
ЦФ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Алекс Домингес
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
33
Dayann Methalie
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
Остались в запасе
12
Jeffrey De Lange
ВР
29
Поль Лирола
ПЗ
22
Enzo Sternal
ЦФ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Тулуза - Марсель
4
1
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Количество передач
17
17
Точность передач %
82
76
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Муниципал
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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