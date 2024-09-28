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Ницца
Тулуза
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024
25 августа, 16:50
0
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Последние матчи
Все
Ницца
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант

Ницца - Тулуза: обзор матча 25 августа 2024

Ницца
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Тулуза
53' Ж. Клосс
73' Ш. Бабика
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ницца - Тулуза
Матч завершен
Замена
Юссуф Ндайшими ️️️️➡️️ Антуан Менди
90'
88'
Замена
Джибриль Сидибе ️️️️➡️️ Арон Доннум
Замена
Жордан Лотомба ️️️️➡️️ Мельвен Бар
83'
Желтая карточка
Антуан Менди
82'
Замена
Бадредин Буанани ️️️️➡️️ Танги Н'Домбеле
79'
Замена
Билал Браими ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
78'
78'
Замена
Никлас Шмидт ️️️️➡️️ Венсан Сьерро
73'
ГОЛ! 1:1! Шави Бабика
Пас отдал Янн Гбоу
65'
Замена
Шави Бабика ️️️️➡️️ Франк Магри
65'
Замена
Габриэль Суасо ️️️️➡️️ Марк МакКензи
61'
Желтая карточка
Арон Доннум
Желтая карточка
Данте
56'
ГОЛ! 1:0! Жонатан Клосс
Пас отдал Хишам Будауи
53'
Желтая карточка
Пабло Росарио
50'
Желтая карточка
Мельвен Бар
45' +1
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Венсан Сьерро
(К) ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
39
Daouda Traore
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
19
Бадредин Буанани
ПВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
Тулуза
30
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
33
Dayann Methalie
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
22
Натан Скитта
АП
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
80
Шави Бабика
ПВ
3-3-2-2
1
Булка
33
Менди
4
Данте
64
Бомбито
26
Бар
8
Росарио
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
25
Чо
29
Гессан
4-2-3-1
50
Ресте
12
Каманци
3
МакКензи
4
Крессуэлл
2
Николайсен
8
Сьерро
23
Кассерес
15
Доннум
7
Абухляль
10
Гбоу
9
Магри
26
Бар
30
Лотомба
30
Лотомба
26
Бар
33
Менди
55
Ндайшими
55
Ндайшими
33
Менди
25
Чо
7
Браими
7
Браими
25
Чо
22
Н'Домбеле
19
Буанани
19
Буанани
22
Н'Домбеле
3
МакКензи
17
Суасо
17
Суасо
3
МакКензи
15
Доннум
19
Сидибе
19
Сидибе
15
Доннум
8
Сьерро
20
Шмидт
20
Шмидт
8
Сьерро
9
Магри
80
Бабика
80
Бабика
9
Магри
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
31
Максим Дюпе
ВР
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
39
Daouda Traore
ЦП
45
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
30
Алекс Домингес
ВР
33
Dayann Methalie
ЦЗ
22
Натан Скитта
АП
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
39
Daouda Traore
ЦП
45
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
30
Алекс Домингес
ВР
33
Dayann Methalie
ЦЗ
22
Натан Скитта
АП
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ницца - Тулуза
4
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
452
339
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.88
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Альянс Ривьера
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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