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ПСЖ
Монпелье
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
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Последние матчи
Все
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье

ПСЖ - Монпелье: обзор матча 23 августа 2024

ПСЖ
23.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
6 : 0
Матч завершен
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Монпелье
4' Б. Барколя
24' М. Асенсио
53' Б. Барколя
58' А. Хакими
60' В. Заир-Эмери
82' Л. Кан Ин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПСЖ - Монпелье
Матч завершен
83'
Замена
Габриэль Барес ️️️️➡️️ Тежи Саванье
ГОЛ! 6:0! Ли Кан Ин
Пас отдал Ашраф Хакими
82'
Замена
Ибрахим Мбайе ️️️️➡️️ Варрен Заир-Эмери
78'
Замена
Фабиан Руис ️️️️➡️️ Жоау Невеш
68'
68'
Замена
Муса Аль-Тамари ️️️️➡️️ Арно Норден
68'
Замена
Акор Адамс ️️️️➡️️ Вахби Хазри
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Марко Асенсио
62'
Замена
Ли Кан Ин ️️️️➡️️ Усман Дембеле
62'
Замена
Десир Дуэ ️️️️➡️️ Брэдли Барколя
62'
ГОЛ! 5:0! Варрен Заир-Эмери
Пас отдал Усман Дембеле
60'
ГОЛ! 4:0! Ашраф Хакими
Пас отдал Нуну Мендеш
58'
57'
Желтая карточка
Вахби Хазри
Желтая карточка
Усман Дембеле
55'
ГОЛ! 3:0! Брэдли Барколя
Пас отдал Усман Дембеле
53'
50'
Желтая карточка
Кики Куяте
45' +1
Желтая карточка
Жорис Шотар
33'
Желтая карточка
Фалайе Сако
ГОЛ! 2:0! Марко Асенсио
Пас отдал Жоау Невеш
24'
ГОЛ! 1:0! Брэдли Барколя
Пас отдал Жоау Невеш
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
29
Энцо Чато
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
12
Джордан Ферри
ЦП
7
Арно Норден
ЛВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
11
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
9
Муса Аль-Тамари
ПВ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
14
Отман Маамма
ЦФ
8
Акор Адамс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
11
Асенсио
10
Дембеле
3-3-2-1-1
40
Леком
4
Куяте
5
Саньян
27
Омераджич
77
Сако
13
Шотар
29
Чато
11
Саванье
12
Ферри
7
Норден
10
Хазри
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
10
Дембеле
11
Кан Ин
11
Кан Ин
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
49
Мбайе
49
Мбайе
33
Заир-Эмери
11
Асенсио
23
Муани
23
Муани
11
Асенсио
7
Норден
9
Аль-Тамари
9
Аль-Тамари
7
Норден
11
Саванье
15
Барес
15
Барес
11
Саванье
10
Хазри
8
Адамс
8
Адамс
10
Хазри
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
14
Отман Маамма
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
14
Отман Маамма
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
4
Всего ударов по воротам
27
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
2
Количество передач
744
337
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.92
0.61
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Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Парк де Пренс
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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