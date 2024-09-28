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Осер
Ницца
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0
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26 сентября, 10:08
0
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25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
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21 сентября, 11:59
0
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26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
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Последние матчи
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Осер
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Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
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Нант
2 : 0
25.08.2024
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Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца

Осер - Ницца: обзор матча 18 августа 2024

Осер
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ницца
44' Р. Равелосон
90+4' Л. Кулибали
21' М. Чо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Осер - Ницца
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Лассо Кулибали
Пас отдал Донован Леон
90' +4
87'
Замена
Issiaga Camara ️️️️➡️️ Танги Н'Домбеле
Замена
Лассо Кулибали ️️️️➡️️ Гаэтан Перрен
86'
79'
Замена
Victor Orakpo ️️️️➡️️ Гаэтан Лаборд
Замена
Флориан Айе ️️️️➡️️ Тео Бэйр
69'
65'
Замена
Жордан Лотомба ️️️️➡️️ Билал Браими
65'
Замена
Бадредин Буанани ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
Замена
Тео Пелленар ️️️️➡️️ Клеман Акпа
52'
ГОЛ! 1:1! Райан Равелосон
Пас отдал Поль Джоли
44'
21'
ГОЛ! 0:1! Мохамед-Али Чо
Пас отдал Гаэтан Лаборд
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
4
Хубал
(К) ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
97
Райан Равелосон
ОП
45
Адо Онаиву
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
4
Данте
(К) ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Пабло Росарио
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
23
Victor Mayela
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
21
Лассо Кулибали
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
11
Eros Maddy
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
41
Iliesse Salhi
ЦЗ
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
36
Issiaga Camara
ЦП
39
Daouda Traore
ЦП
44
Amidou Doumbouya
ЦП
19
Бадредин Буанани
ПВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
4-2-4
16
Леон
4
Хубал
92
Акпа
3
Ошо
26
Джоли
42
Овусу
97
Равелосон
45
Онаиву
10
Перрен
9
Бэйр
17
Синайоко
3-1-2-1-3
1
Булка
92
Клосс
4
Данте
33
Менди
8
Росарио
22
Н'Домбеле
6
Будауи
7
Браими
25
Чо
29
Гессан
24
Лаборд
10
Перрен
21
Кулибали
21
Кулибали
10
Перрен
92
Акпа
5
Пелленар
5
Пелленар
92
Акпа
9
Бэйр
19
Айе
19
Айе
9
Бэйр
7
Браими
30
Лотомба
30
Лотомба
7
Браими
22
Н'Домбеле
36
36
22
Н'Домбеле
25
Чо
19
Буанани
19
Буанани
25
Чо
24
Лаборд
45
45
24
Лаборд
Остались в запасе
Осер
Ницца
40
Тео Де Персен
ВР
23
Victor Mayela
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
31
Максим Дюпе
ВР
41
Iliesse Salhi
ЦЗ
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
39
Daouda Traore
ЦП
44
Amidou Doumbouya
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
23
Victor Mayela
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
41
Iliesse Salhi
ЦЗ
42
Yaël Nandjou
ЦЗ
39
Daouda Traore
ЦП
44
Amidou Doumbouya
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Осер - Ницца
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
17
Офсайды
2
3
Количество передач
406
492
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.65
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Romain Lissorgue, France
Стадион:
Stade de l'Abbe-Deschamps, Auxerre
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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