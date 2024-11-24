Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Санкт-Паули
Боруссия М - Санкт-Паули: обзор матча 24 ноября 2024
Боруссия М
24.11.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
13'
А. Плеа
44'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Санкт-Паули
90'
+3
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
М. Гилявоги
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
90'
+1
83'
Замена
Д. Синани
️️️️
К. Бухалфа
68'
Замена
E. Ahlstrand
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Л. Ульрих
66'
Замена
К. Штегер
️️️️
Р. Хак
66'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
66'
Желтая карточка
Л. Ульрих
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Р. Хак
44'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
М. Фридрих
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
26
Ульрих
5
Фридрих
6
Итакура
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-1-2-1-2
22
Васили
2
Салиакас
4
Немет
6
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
19
Эггештайн
14
14
19
Эггештайн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
9
Гилявоги
19
19
9
Гилявоги
Остались в запасе
Боруссия М
Санкт-Паули
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия М - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
8
Офсайды
1
3
Количество передач
548
552
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.86
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Санкт-Паули
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+