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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Бавария
Санкт-Паули - Бавария: обзор матча 09 ноября 2024
Санкт-Паули
09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
22'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Бавария
90'
+2
Желтая карточка
К. Лаймер
90'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Д. Синани
️️️️
К. Бухалфа
89'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
Э. Смит
88'
82'
Замена
М. Олисе
️️️️
Л. Сане
82'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Л. Горецка
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
81'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
О. Афолаян
74'
70'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Р. Геррейру
70'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
М. Салиакас
66'
66'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
М. Гилявоги
64'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Васили
21
Рицка
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
21
Афолаян
18
Вагнер
18
Вагнер
21
Афолаян
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
8
Смит
25
Дзвигала
25
Дзвигала
8
Смит
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
267
830
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.83
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
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Санкт-Паули
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