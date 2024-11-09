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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хольштайн
Вердер - Хольштайн: обзор матча 09 ноября 2024
Вердер
09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Хольштайн
36'
Й. Стаге
89'
О. Бурк
48'
Ф. Харрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Хольштайн
90'
+2
Желтая карточка
М. Кнудсен
ГОЛ! 2:1!
О. Бурк
Пас отдал
К. Топп
89'
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Кен
88'
85'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Ф. Харрес
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Фридль
78'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
78'
72'
Замена
Л. Холтби
️️️️
С. Скрыбски
72'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Т. Пухач
68'
Желтая карточка
М. Ивежич
62'
Замена
Ф. Порат
️️️️
А. Гигович
Желтая карточка
С. Линен
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Харрес
Пас отдал
М. Гешвилль
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Й. Стаге
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Стаге
36'
Желтая карточка
Й. Стаге
30'
Желтая карточка
М. Фридль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
(К)
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
2-1-4-1-3
8
Беккер
27
Пухач
4
Эррас
8
Гигович
4
Кнудсен
21
Ремберг
5
Ивежич
7
Скрыбски
6
Гешвилль
19
Харрес
1
Вайнер
32
Фридль
4
Штарк
4
Штарк
32
Фридль
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
7
Скрыбски
90
Холтби
90
Холтби
7
Скрыбски
8
Гигович
27
Порат
27
Порат
8
Гигович
27
Пухач
18
Мачино
18
Мачино
27
Пухач
19
Харрес
7
Арп
7
Арп
19
Харрес
Остались в запасе
Вердер
Хольштайн
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вердер - Хольштайн
3
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
19
Офсайды
0
2
Количество передач
537
359
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.62
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Везерстадион
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