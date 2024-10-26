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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хольштайн
Штутгарт - Хольштайн: обзор матча 26 октября 2024
Штутгарт
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Хольштайн
19'
Д. Ундав
61'
Э. Билал Туре
84'
А. Гигович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Хольштайн
88'
Вторая желтая
Ф. Арп
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Д. Левелинг
87'
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Гигович
Пас отдал
Ф. Харрес
81'
Желтая карточка
Ф. Арп
80'
Желтая карточка
М. Гешвилль
80'
Замена
Ф. Харрес
️️️️
М. Гешвилль
71'
Желтая карточка
А. Гигович
70'
Замена
Т. Пухач
️️️️
Ф. Порат
Замена
А. Каразор
️️️️
Д. Ундав
70'
70'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
М. Шульц
Замена
А. Руо
️️️️
Э. Мийо
70'
66'
Желтая карточка
Н. Ремберг
Вторая желтая
Ю. Хабот
66'
Желтая карточка
Ю. Хабот
63'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Ф. Ридер
62'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Э. Билал Туре
62'
ГОЛ! 2:0!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Ю. Хабот
61'
58'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
М. Кнудсен
Желтая карточка
Й. Вагноман
49'
46'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Б. Пихлер
31'
Желтая карточка
М. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
Э. Билал Туре
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К)
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хольштайн
8
Тимо Беккер
(К)
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
4-1-2-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
91
Чейз
24
Хабот
4
Вагноман
6
Штиллер
32
Ридер
20
Мийо
19
Туре
26
Ундав
18
Левелинг
2-1-3-5
8
Беккер
10
Шульц
4
Эррас
5
Ивежич
4
Кнудсен
8
Гигович
1
Вайнер
6
Гешвилль
27
Порат
11
Пихлер
7
Арп
20
Мийо
24
Руо
24
Руо
20
Мийо
18
Левелинг
3
Хендрикс
3
Хендрикс
18
Левелинг
26
Ундав
16
Каразор
16
Каразор
26
Ундав
32
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
32
Ридер
19
Туре
9
Демирович
9
Демирович
19
Туре
27
Порат
27
Пухач
27
Пухач
27
Порат
4
Кнудсен
21
Ремберг
21
Ремберг
4
Кнудсен
11
Пихлер
7
Скрыбски
7
Скрыбски
11
Пихлер
6
Гешвилль
19
Харрес
19
Харрес
6
Гешвилль
10
Шульц
18
Мачино
18
Мачино
10
Шульц
Остались в запасе
Штутгарт
Хольштайн
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Штутгарт - Хольштайн
2
1
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
5
Нарушения
6
17
Офсайды
2
3
Количество передач
530
363
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
МХПАрена
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