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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Майнц
Санкт-Паули - Майнц: обзор матча 05 октября 2024
Санкт-Паули
05.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Майнц
5'
Ж. Буркардт
16'
А. Зиб
62'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Майнц
90'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Э. Саад
90'
88'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
Л. Рицка
️️️️
Ф. Треу
83'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
Й. Эггештайн
83'
83'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Н. Амири
79'
Желтая карточка
М. Йенц
65'
Замена
П. Небель
️️️️
А. Зиб
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
63'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Р. Вагнер
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Н. Амири
20'
Желтая карточка
А. Зиб
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Зиб
Пас отдал
Н. Амири
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-4-2-1
22
Васили
29
Треу
6
Валь
2
Салиакас
8
Смит
36
Ирвин
18
Вагнер
5
Метс
11
Саад
21
Афолаян
19
Эггештайн
4-1-2-1-2
27
Центнер
2
Мвене
4
Йенц
5
Ляйтш
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
7
Джэ Сон
9
Зиб
9
Буркардт
29
Треу
21
Рицка
21
Рицка
29
Треу
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
19
Эггештайн
17
Бэнкс
17
Бэнкс
19
Эггештайн
18
Вагнер
9
Гилявоги
9
Гилявоги
18
Вагнер
11
Саад
19
19
11
Саад
10
Амири
20
Хонг
20
Хонг
10
Амири
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
Санкт-Паули
Майнц
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Санкт-Паули - Майнц
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
505
420
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.27
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Миллернтор
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