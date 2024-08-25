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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 25 августа 2024
Вольфсбург
25.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
47'
Л. Майер (П)
55'
Л. Майер
20'
Д. Мусиала
65'
Я. Каминьски (АГ)
82'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Бавария
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Сванберг
85'
Желтая карточка
С. Зесигер
82'
82'
ГОЛ! 2:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Г. Кейн
81'
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Мин-Джэ
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Майер
78'
75'
Замена
К. Коман
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
М. Сванберг
71'
Замена
К. Беренс
️️️️
П. Виммер
71'
70'
Желтая карточка
Д. Мусиала
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Я. Каминьски
65'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Боэ
ГОЛ! 2:1!
Л. Майер
Пас отдал
П. Виммер
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Майер
47'
46'
Желтая карточка
С. Боэ
31'
Желтая карточка
Г. Кейн
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
С. Боэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
14
Майер
32
Сванберг
27
Арнольд
13
Каминьски
8
Виммер
8
Томаш
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
14
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Майер
8
Виммер
91
Беренс
91
Беренс
8
Виммер
32
Сванберг
19
Винд
19
Винд
32
Сванберг
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
17
Олисе
21
Коман
21
Коман
17
Олисе
23
Боэ
13
Мюллер
13
Мюллер
23
Боэ
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
229
589
Сейвы
6
0
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.05
2.37
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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