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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Динамо
Сатурн - Динамо: обзор матча 06 октября 2007
Сатурн
06.10.2007, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
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18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
В. Лебедев (Санкт-Петербург)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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