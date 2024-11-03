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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 03 ноября 2024
Атлетик
03.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
68'
А. Беренгер
52'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Бетис
89'
Замена
Натан
️️️️
М. Бартра
Замена
А. Горосабель
️️️️
О. де Маркос
79'
Замена
У. Гомес
️️️️
Б. Прадос
79'
72'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Роке
Замена
Х. Мартон
️️️️
О. Сансет
69'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Беренгер
Пас отдал
О. де Маркос
68'
Замена
А. Беренгер
️️️️
А. Джало
65'
52'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Пас отдал
А. Диао
46'
Замена
И. Лосада
️️️️
С. Альтимира
46'
Замена
Ю. Сабали
️️️️
Э. Бельерин
46'
Замена
А. Диао
️️️️
Л. Авила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
25
Джало
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
6
Авила
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
25
Джало
7
Беренгер
7
Беренгер
25
Джало
8
Сансет
20
Мартон
20
Мартон
8
Сансет
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
2
Бельерин
20
Сабали
20
Сабали
2
Бельерин
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Альтимира
14
Лосада
14
Лосада
5
Альтимира
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
8
Офсайды
3
0
Количество передач
474
498
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.84
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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