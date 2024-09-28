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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 28 сентября 2024
Осасуна
28.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 2
Завершен
Барселона
18'
А. Будимир
28'
Б. Сарагоса
72'
А. Будимир (П)
85'
А. Бретонес
53'
П. Виктор
89'
Л. Ямаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Барселона
90'
+5
Желтая карточка
Педри
89'
ГОЛ! 4:2!
Л. Ямаль
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 4:1!
А. Бретонес
85'
85'
Замена
Э. Форт
️️️️
С. Домингес
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Аресо
84'
Замена
Х. Эррандо
️️️️
Х. Крус
84'
Замена
А. Бретонес
️️️️
Б. Сарагоса
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Будимир
72'
71'
Желтая карточка
С. Домингес
70'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Мартин
70'
Замена
М. Касадо
️️️️
Р. Левандовски
Желтая карточка
Б. Сарагоса
69'
Желтая карточка
П. Ибаньес
61'
59'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
П. Виктор
59'
Замена
Рафинья
️️️️
П. Торре
Замена
Р. Пенья
️️️️
Р. Гарсия
59'
53'
ГОЛ! 2:1!
П. Виктор
Пас отдал
Ж. Мартин
ГОЛ! 2:0!
Б. Сарагоса
Пас отдал
П. Ибаньес
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Б. Сарагоса
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К)
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
(К)
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
2
Guillermo Fernández
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
3-2-1-2-2
1
Пенья
36
Домингес
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
9
Торрес
20
Торре
9
Левандовски
10
Виктор
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
15
Сарагоса
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
36
Домингес
22
Форт
22
Форт
36
Домингес
9
Левандовски
6
Касадо
6
Касадо
9
Левандовски
20
Торре
11
Рафинья
11
Рафинья
20
Торре
10
Виктор
10
Ямаль
10
Ямаль
10
Виктор
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
3
Офсайды
9
0
Количество передач
215
673
Сейвы
4
1
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.68
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Эль Садар
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